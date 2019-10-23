《互》列禁書駁回 斥議長偏袒 阿都阿茲遭驅逐

（吉隆坡23日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫在國會延燒，朝野議員互相對罵，巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲因指責議長“偏袒一方”，議長聽後非常生氣並指示他收回言論，但他拒絕，過後被議長逐出議會，禁足國會兩天。

巫統巴東得臘區國會議員拿督斯里馬哈基爾先在國會提呈動議要求辯論此事，但被議長駁回。

也是前教育部長的馬哈基爾表示，這本漫畫內容推崇共產主義，並且沒有根據校方程序和獲得校方的批准，這已違反了教育法令。

他今早約11時35分在下議院進入辯論環節時，站起來援引議會常規18（1）條文，要求禁止這本漫畫派送到學校，以及要求內政部把此漫畫列為禁書。

國會反對黨領袖拿督斯里依斯邁認為，在當局調查期間，政府應該先禁止有關漫畫。

巫統巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲也大喊議長的決定有欠公平，認為國會不能辯論共產主義，但含有共產主義的漫畫卻在學校廣泛流傳。

議長丹斯里莫哈末阿里夫解釋，教育部不曾同意接受這本漫畫，同時內政部正在調查此事，因此下議院無須緊急辯論此課題。

“有關分派漫畫的課題已獲解決，不能分派。內政部正在調查此事，還有什麼需要緊急討論的？”

在此課題上，朝野議員互相對罵，在爭吵中，巫統華玲區國會議員拿督斯里阿都阿茲因為指責議長“偏袒一方”，議長聽後非常生氣並指示他收回言論，但他拒絕，過後被議長逐出議會，禁足國會兩天。