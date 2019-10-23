【丘光耀漫畫風波】 馬智禮點名劉天球無禮 “火箭請管好黨員紀律”

（吉隆坡23日訊）針對《互利共贏的一帶一路》漫畫，教育部長馬智禮今日勸請對政府決定不滿的行動黨黨員，回到“法治”和“集體負責”的精神上。他促請行動黨領袖約束黨員，尊重政府的決定，遵守國家憲法和法律，這兩件建國基礎。

他今日在文告中，以行動黨中委劉天球的行為為例，他說，貶低其他成員黨是無禮和毫無根據的。

“這種廉價的政治文化只會使局勢惡化。這導致了更多的分裂，甚至破壞了我們正在努力的改革議程。”

他也重申，教育部從未批准在學校派發該本政府宣傳漫畫，該部也將不會允許在該部屬下的學校派發這本漫畫。

“我也已指示教育部立即調查是否有人，包括內部官員允許在學校派發有關漫畫。若有證據顯示指控是正確的，將會採取嚴厲行動對付。”

他說，所有已收到這本漫畫的學校，都已接獲指示不予分發。

“教育部絕不會向任何試圖將學校用作廉價宣傳工具的人妥協。”

劉天球昨日發表文告提醒首相敦馬哈迪醫生，若他的作風一直和希盟背道而馳，並最終導致希盟分裂的話，最大輸家將會是其領導的土著團結黨。

針對馬智禮今日的言論，劉天球也立即在面子書貼文說，馬哈迪向來歡迎和尊重意見及公開批評，且經常發表意見和公開批評。

“敦（馬哈迪）可以應付。其他人不必擔心或‘過度反應’”。