【吉州議會】債務27億明年再加6億 吉財政雪上加霜











（亞羅士打23日訊）吉打州政府債台高築，至今債務高達近27億令吉，明年又需開始償還興建吉州國際伊斯蘭大學（UniSHAMS）的銀行貸款加利息6億令吉，導致吉州財政雪上加霜。

吉州大臣拿督斯里慕克力說，截至今年9月，吉州政府向聯邦政府貸款興建廉價屋的債款是1億7062萬令吉、貸款提升水供基設（18億3016萬令吉）、拖欠吉州發展機構（2億6915萬令吉）和其他（4億1622萬令吉）。

他說，吉州政府是全國6個貧窮州之一，資源和收入有限，長年入不敷出，又需不斷向聯邦政府貸款來提升州內郊區基設和推動惠民計劃。

他直言，州政府每年需承擔和償還的分期貸款是1億3370萬令吉，但州政府還是無法承擔，唯有量力而為的儘量償還小部分。

他透露，吉州政府已向聯邦政府申請將占多數的水供貸款抵銷轉為撥款，聯邦政府也同意抵銷州政府從2001年至2018年期間貸款作為水供基建的債務。

“惟這不包括於2001年前興建的阿寧水壩貸款，因此州政府還需再爭取。”

減少伐木減少經濟收入

慕克力今日在州議會上口頭作答時說，吉州需減少伐木和常年需犧牲大片土地作為蓄水區及農業用途，這已減少吉州經濟收入。

他指出，州政府希望共享水供的檳城可給吉州合理的生水使用費，及聯邦政府可彌補州政府犧牲停止伐木來保護蓄水區所帶來的損失。

“目前州政府正與檳城討論這徵收生水費事項，而聯邦政府也同意會付吉州一筆款項，彌補州政府的犧牲。”

另外，他透露，吉州政府明年起也需開始償還銀行每年1500萬令吉的國際伊斯蘭大學興建費貸款，因此這多少也會再增加了吉州財政。

據了解，當年民聯執政吉州時，向銀行貸款約3億3000萬令吉鉅款來興建這所大學，貸款長達15年，連帶利息是逾6億令吉。

吉沒參與優先購買穆斯林產品運動

吉大臣慕克力強調，吉州政府沒有參與“優先購買穆斯林產品”運動，但也不會阻止非政府組織參與，惟參與單位要遵守條例。

另外，他說，州政府今年8月更換了豐田佳美（Toyota Camry）轎車，作為部分行政議員及高級官員的新官車，但還有2輛舊官車仍在使用。

他解釋，州政府平均每5年更換官車的原因，是因舊官車長期奔波和使用率高，導致零件容易鬆脫和損壞。在更換新車後，一些舊官車會轉售，一些則會轉給其他政府部門使用。

另外，吉州消費人事務委員會主席蘇慕根解釋說，貿消部是在9月21日在吉州推介購買國貨運動，但州政府在該推介禮前已購買外國車作為官車。

他回答伊黨瓜拉尼浪區州議員莫哈末尤索夫的口詢問題環節時說，州政府不排除未來會嘗試使用國產車當官車。

多米較廠經營欠佳 面對倒閉困境

吉打州農業及基工業事務委員會主席阿茲曼透露，吉州有8間由土著經營米較廠，惟，很多米較廠屬小型和經營欠佳，頻頻面對倒閉困境。

他也透露，有些米廠業更拖欠國家稻米局債務，甚至有者拖欠高達1000萬令吉。

阿茲曼今早在州立法議會上口頭作答時說，吉打土著米較公會有向他求助協助這些業者，而他也多次向農業與農基部長沙拉胡丁反映此事。

無論如何，他建議業者應該走出吉州，開拓外州市場。目前吉州有66間米廠廠，即非土著私人米較廠有42間、政府機構管轄4間、國家稻米局8間和土著8間。