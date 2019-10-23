轎車迎撞巴士 4少年命喪虎口















（新山23日訊）轎車失控與反方向車道的巴士迎面相撞，釀成5人死的嚴重公路意外。

這起致命車禍於今日清晨5時30分左右，在新山蘇丹依斯干達大道阿布峇卡路發生，涉及一輛威拉轎車和一輛Causeway Link巴士。

肇禍的威拉嚴重毀壞，車上4人，即16歲的羅進軒（來自新山實達英達花園）、18歲的劉宏俊（來自新山禦景園）、18歲的羅彥斌（來自霹靂州）和18歲的黃齊恩（來自新山福林園）（人名皆譯音）傷重斃命。

車禍發生後，另一名傷者較後也證實不治。

新山南警區主任沙胡里納因發文告證實，在這起車禍中，寶騰威拉轎車的4名乘客及司機皆身亡，而原本重傷送院的成人，證實為司機較後也傷重不治，使到死亡人數增至5 人。

司機證實18歲男子，來自新山實達英達花園，名字不詳。

他指出，事發時，威拉轎車從新山市區朝士姑來方向行駛，至事發地點時，突然失控撞及右邊的分界堤後複沖入反方向車道，與Causeway Link巴士相撞。

他說，隨後寶騰威拉轎車在車道上打轉後，再撞上新山大皇宮的圍籬，轎車上4名乘客因頭部受重創，當場喪命，而司機在送入新山中央醫院急救後也宣告身亡。

沙胡里納因指出，事發地點的道路因為雨後顯得濕滑，但是事發時的天氣良好。

柔州消拯局總部發言人指出，新山拉慶消拯局共派出8名消拯員前往事發現場提供救援。

當消拯員趕抵現場時，轎車內受重傷相信是司機的男子已被現場的公眾移出車外，車上另外4人則被證實已逝世。

柔州消拯局發言人指出，當局初步調查，威拉轎車行駛途中不知何故失控，與反方向車道的巴士相撞。

發言人指出，死者遺體已送往新山中央醫院太平間進行解剖，而重傷者則送院接受治療。