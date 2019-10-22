萊納向大馬政府申請 提煉更多稀土原料





（吉隆坡22日訊）萊納公司正向大馬政府提出申請，以便提高於2019年在關丹格賓處理鑭系元素礦石的處理總產量上線，但政府目前還未批准其申請。

《當今大馬》引述萊納志期9月30日的季度報告的內容指出，萊納位於關丹格賓的稀土廠目前以較低的產量運作。

“我們正與馬來西亞管理當局合作，以依照今年初所獲得的新的環境影響評估(EIA)，尋求批准提高產量。”

萊納聲稱，2019年下半年，工廠以較低產量的方式運作，而在2018年，萊納廠則因為到達產量上限，政府拒絕提高上限後，萊納廠被迫於2018年12月停止運作。

“我們今年的策略與2018年不同，我們在2018年維持最高的產量，最終在2018年12月完全關閉廠房。”

萊納也說，格賓的工廠將產出與2018年相同產量的釹（Neodymium, Nd）和镨（Praseodymium，Pr）。

“我們滿足客戶的鑭（lanthanum）需求量的能力非常不足(tight)，這也讓我們把產品的價值發揮到最大。”

不過，這份報告並未闡明，萊納究竟想申請從澳洲額外入口多少稀土原料。

希盟政府曾於今年8月15日宣布，政府以3項附帶條件批准延長萊納的營運執照長達半年，這些條件包括“裂解和浸取”（Cracking and Leaching）稀土礦的過程必須撤離大馬、明定永久廢料儲存槽”（PDF）的地點，以及停止研發“專利泥土”（CondiSoil）。

萊納不滿提高上限被拒 惟無意向大馬索償

《澳洲金融評論》（Australian Financial Review）的報導指出，對於大馬政府之前無意提高鑭系元素礦石處理總量上限，萊納深感不滿。

雖然如此，萊納執行長阿曼達（Amanda Lacaze）卻說，萊納並不打算通過法律途徑向馬來西亞政府索取賠償。

這篇報導也稱，她指萊納拒絕起訴大馬政府是為了避免任何“與政府額外的矛盾”。

她宣稱，萊納不僅達到外國投資者所需符合的條件，甚至努力地追求達致更高的標準，而這些“荒謬的政治”令萊納感到失望氣餒。

“起訴任何人都是充滿風險的途徑，而起訴政府更是充滿風險。我們沒打算在未來起訴政府，更何況我們正努力與馬來西亞建立互惠的方案。”

阿曼達也形容首相馬哈迪“堅定支持萊納” ，並指馬哈迪有意在稀土提煉廠的周圍提升製造業的發展。