警破倉庫起私煙紅酒 2前科犯落網







（居鑾22日訊）大馬皇家警察普通行動組第5部隊接獲可靠情報後展開調查，並於日前搗破走私集團倉庫，破獲涉及842萬1740令吉的走私案件，成功攔截約35萬包走私煙及4000餘瓶紅酒流入市場，這也是該隊今年迄今取締的最大宗走私案。

這起案件於本月20日午夜12時05分及早上10時30分左右，分別在新山舊甘拔士路的一家工廠及烏魯地南一間民宅被偵破。

武吉安曼內部安全及公共秩序組副總監拿督再納今日在記者會指出，當時警方先是尾隨一輛四驅車抵達在油棕園內的一家工廠，在廠內起獲疑是來自印尼或菲律賓的385箱走私煙及171箱紅酒，並逮捕兩名分別是41歲及50歲的華裔男性。

在2名嫌犯的指引下，警方也從另一個據點內搜出330箱走私煙及同款紅酒169箱，2名在場的50歲華裔男子束手就擒。

這兩名被捕嫌犯皆有前科，其中一人甚至涉及6項與毒品有關的案件。

再納指出，每一大箱走私煙內含有50條煙，一箱紅酒則有12瓶，相信是屬於4、5個走私集團的分銷處。

警方也在2起突擊行動中起獲8輛交通工具，包括轎車、貨車及羅里，總值市價42萬5000令吉。

此外，針對部分紅酒瓶上貼有稅印章，再納表示不排除有偽造稅印章的可能，但僅靠肉眼難辨真偽。

4名嫌犯昨日起已送往古來再也警區總部及新山南區警區扣留14天，等候進一步的調查，警方將援引1967年關稅法令135條文調查此案。

出席者包括警察普通行動組中旅指揮官木哈默及第5部隊指揮官嘉法。