警破煉毒中心捕4人 “24”黨徒獄中學煉毒

（沙亞南22日訊）警方破獲一個設在公寓單位的提煉海洛因中心，逮捕4名印裔男子，發現他們是私會黨徒，其中一名負責煉毒的嫌犯，早前因涉及毒品活動被捕坐牢時，在獄中向囚友學到煉毒知識，出獄後與夥伴分工合作煉毒，之後再販賣海洛因。
警方在行動中，起獲總值11萬9000令吉逾6公斤的海洛因、386克海洛因鹼（Heroin Base）、500克咖啡因、化學原料及煉毒工具等等。警方估計，這批在巴生河流域活躍6個月的販毒集團，他們每個月可煉制出逾11公斤的海洛因給逾2萬名吸毒者吸食。
甫上任雪州副總警長的拿督阿祖奈迪今天在記者會上說，巴生南區毒品罪案調查組警方及雪州品罪案調查組於本月20日下午2時許，率隊突擊武吉丁宜第三區某公寓單位破獲一個煉制海洛因中心，逮捕3名印裔嫌犯，之後又在巴生地區逮捕另1名印裔首腦，他們年齡介於18至44歲。
煉毒1年賺400萬
他指出，警方是在接獲情報，監視一個月後才展開突擊行動，並在行動中起獲17包共6公斤272克的海洛因、386克海洛因鹼（Heroin Base）、500克咖啡因（kafein）化學原料及煉毒工具、2輛摩多及1輛四驅車等。
他說，被捕的4名印裔嫌犯，其中33歲已婚的嫌犯，是“24”私會黨徒，擁有3項刑事前科及2項毒品前科，他是負責在公寓煉毒。警方查悉，他因多次被捕坐牢，結果在牢里向其他囚友學會煉毒知識，之後出獄後就夥同28歲首腦一起設煉毒中心。
“18歲未婚的嫌犯，是負責看守煉毒中心及毒品，他也是08私會黨徒；44歲的未婚嫌犯，也是08私會黨徒，他擁有3項刑事前科，是這個販毒集團的跑腿人。至於28歲的嫌犯，也是08私會黨徒，他是首腦。”
他指出，警方調查顯示煉毒中心每月能煉制逾11公斤的海洛因，供逾2萬名吸毒者吸食，由於他們在公寓單位煉毒，因氣味不重，所以鄰居並未發現他們煉毒。
阿祖奈迪說，若他們若煉毒1年，估計可賺取逾400萬令吉。
他指出，其中3名嫌犯已押往法庭申請7天扣留令，並援引1952年危險毒品法令第39B 條文調查此案。至於首腦，警方援引1985年特別防範措施法令下受查。
首10個月破5煉毒中心
雪州毒品罪案調查組在今年首10個月，已經搗破5宗毒品煉毒中心的案件。
阿祖奈迪說，這是雪州警方，在這個月偵破第二宗的煉毒中心案件。
他說，警方調查發現，最近販毒集團設的煉毒中心都不大。雖然如此，警方仍需要民眾提供情報，以打擊販毒活動。
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