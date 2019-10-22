【納吉世紀審訊】納吉SRC案結案陳詞 1MDB案展至週四復審

（吉隆坡22日訊）前首相拿督斯里納吉涉及SRC國際公司3項刑事失信、1項濫權和3項洗錢的案件今日進入結案陳詞。

高庭法官納茲蘭在早上9時24分開庭之後，聆聽以首席辯護律師丹斯里沙菲宜為首的辯方口頭陳詞，控辯雙方的口頭陳詞原定是在今明兩天內完成。

拉蒂花也出席聆聽

大馬反貪污委員會主席拉蒂花，也有出席聆聽今日的SRC案陳詞。

據了解，因被告和辯護律師“分身乏術”，所以由另一高庭法官科林勞倫斯承審的納吉涉及一馬公司（1MDB）洗黑錢案，則展延審訊至本周四才複審。

1MDB案的主控官是拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司和主控官阿克南。

納茲蘭之前已定在今年11月11日裁決納吉的表罪是否成立，屆時將會揭曉納吉是當庭無罪釋放或需出庭自辯。

本案從今年4月3日開審至8月27日完成控方舉證階段，在長達57天審訊中，控方總共傳召了57名證人。

辯護律師聲稱控方 無法證明納吉濫權

前首相拿督斯里納吉的辯護律師聲稱，控方提呈的證據無法證明納吉濫用職權，導致公務員退休基金局（KWAP）決定提供40億令吉貸款予SRC公司，及政府決定為有關貸款提供擔保是“貪污安排”。

辯方提到，沒證據證明轉入納吉帳戶的4200萬令吉是納吉收取“利益”（gratification），作為對方參與2011年8月17日和2012年2月8日內閣會議的決策，批準SRC公司貸款的擔保。

他說，這意味沒證據支持，被指控的行為與付款之間存有任何聯系；相之，從整體上來看，證據證明了4200萬令吉轉入納吉帳戶的目的，與納吉參與2011年8月17日和2012年2月8日內閣的決策無關。

辯方指出，累積取得的證據並不支持“納吉濫權收到”存入其帳戶的4200萬令吉的推論。

“政府批準擔保是因為，KWAP固定收益部門和投資小組規定，在獲政府擔保下才將貸款提供給SRC，而參與決策過程的尚有財政部貸款管理、金融市場和精算師部門；時任的財政部秘書長以及內閣。兩次政府擔保，都獲實際內閣會議的批準。”

辯方提到，控方在反貪會法令第23（2）條文下所設的推論並不成立，任何情況的舉證足以反駁這項推論。

辯方說，反貪會法令第23（4）條文適用於首相和財政部長作為政府代表，參與和財政部長機構擁有的公司，如SRC公司有關的決策，他代表了政府，並符合政府的最佳利益。

辯方認為，反貪會法令第50條文（有關假定特定罪行）是不適用的，因為若要證明收取利益的行為，前提是在貪污下獲得。

辯方表示，在可能性平衡原則下，反貪會法令第50條文下的推論已遭反駁，因為4200萬令吉的目的並非在第23條文中所提及，即從政府的決策中得到的利益。

辯方聲稱，總檢察長湯米湯姆斯在開案陳詞中說控方將根據直接和環境證據，口供和文件證物來證明納吉觸犯2009年反貪會法令第23條文（濫用職權）。

辯方認為在該條文下，涉及的4200萬令吉須符合3項交易，即Ihsan Perdana有限公司（IPSB）於2014年12月26日將2700萬令吉匯入納吉尾數880的銀行賬戶、IPSB於2014年12月26日將500萬令吉匯入納吉尾數906的銀行賬戶及IPSB於2015年2月10日將1000萬令吉匯入納吉尾數880銀行賬戶。

辯方表示，2009年反貪污法令23（1）條文闡明，任何公務員使用其職權收取賄賂，不論是他本身、親戚或隨從，皆被視為一項罪行，因此控方須證明納吉收取4200萬令吉及納吉收取4200萬令吉的利益。

“控方也需要證明，納吉利用其職權收取利益，這可被定義為貪污意圖。”

“貪污意圖的因素可被分為納吉有意圖收取報酬，及納吉收取報酬是貪污行為，這是作為進行事情的誘惑或獎勵。”

以下為納吉被控3項刑事失信、1項濫權和3項洗錢的控狀內容

●第一項 涉2700萬令吉刑事失信罪。被告涉嫌在2014年12月24日至29日期間，以公職人員身份，即身為首相與財政部長，獲委托管理SRC國際公司40億令吉，卻涉嫌刑事失信挪用當中的2700萬令吉，抵觸刑事法典409條文。

刑罰 一旦罪成，可被判監禁不少於2年或不超過20年、鞭笞與罰款。

●第二項 涉500萬令吉的刑事失信罪。被告涉嫌在2014年12月24日至29日期間，以公職人員身份，即身為首相與財政部長，獲委托管理SRC公司的40億令吉，卻涉嫌刑事失信挪用當中的500萬令吉，抵觸刑事法典409條文。

刑罰 一旦罪成，將可被判監禁不少於2年或不超過20年、鞭笞與罰款。

●第三項 涉1000萬令吉的刑事失信罪。被告涉嫌在2015年2月10日至3月2日期間，以公職人員身份，即身為首相與財政部長，獲委托管理SRC公司的40億令吉，卻涉嫌刑事失信挪用當中的1000萬令吉，抵觸刑事法典409條文。

刑罰 一旦罪成，將可被判監禁不少於2年或不超過20年、鞭笞與罰款。

●第四項 涉4200萬令吉貪污罪。被告涉嫌在2011年8月17日至2012年2月8日期間，以公職人員身份，即身為首相與財政部長，涉嫌濫用職權接受SRC公司的4200萬令吉，以便給予政府保證，把公務員退休基金局（KWAP）的40億令吉借貸給SRC公司，抵觸2009年反貪會法令23條文，可在同一條法令24條文下被罰。

刑罰 一旦罪成，可被判監禁不超過20年；罰款貪污款額或受賄價值的5倍，或1萬令吉，視何者為高。

●2018年

8月8日 被告被“加控”，在2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（b）條文的3項洗錢控狀，兩項控狀指被告涉嫌在2014年12月26日，在吉隆坡拉惹朱蘭路的大馬伊斯蘭銀行，透過即時電子轉賬與結算系統（RENTAS），分別收取非法金錢活動獲2700萬令吉和500萬令吉。

第3項控狀指被告在2015年2月10日，在同一地點以RENTAS收取非法金錢活動獲1000萬令吉。

刑罰 一旦罪成，可被判監禁不超過15年，及罰款不少過非法活動獲取的資金的5倍或500萬令吉，視何者為高。