借貸3萬變錢驢 女子遭4警局扣留

（吉隆坡22日訊）42歲華裔女子為了減輕家里的經濟負擔而向一名自稱可以協助處理貸款的女子貸款3萬令吉，她應女子要求開設2個銀行戶頭，並將2張提款卡郵寄給女子，女子聲稱銀行會聯系她，可是等了2個月沒有任何消息，卻有警察上門逮捕她，她才知道自己成為了“錢驢”。

來自蕉賴的劉女士（採購員）被警方告知，她目前涉及14宗詐騙案，涉及款項共18萬令吉。

她在這期間已被4個警局扣留，分別是金馬警局、大城堡警局、巴生警局及美拉瓦蒂警局，每次都被扣留3天。另外，她也被控上雙溪大年及關丹法庭，保釋金1000令吉。

任職採購員的劉女士於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會，道出自己被關扣留所的經历時，忍不住哽咽哭泣。

她哭說，她不是騙子，可是卻被關在扣留所里，那種滋味很不好受，很辛苦。

“1天只提供3次飲料，不是白開水，而是咖啡、奶茶，睡覺也沒有牀褥，只能睡地上。”

劉女士是警方於去年9月13日上門逮捕她時，才發現自己被騙。劉女士是於去年7月13日接獲一名自稱為“Peggy”女子的來電，對方聲稱是貸款公司的代理，問她是不是要貸款。

還要到10警局錄供

劉女士向女子表明要貸款的意願，並告知要貸款1萬令吉，可是女子聲稱最低貸款額需3萬令吉，攤還期5年，每月650令吉，劉女士覺得每月的攤還數額是她的能力範圍，因此接受對方的獻議，貸款3萬令吉。

事後，Peggy要求劉女士到2家不同的銀行開設2個銀行戶頭。“她說會幫我進出錢，向銀行證明我的銀行戶頭是活躍的，之後，她要求我將2張提款卡郵寄給她，地址是在柔佛州的地不佬。”

劉女士說，對方說銀行會聯絡她，但過了2個月卻沒有接到任何電話，反而有警方找上門，指控她欺詐。

劉女士如今還要到10個地方的警局錄取口供，她自嘲好像是“全馬巡演”。

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜說，投訴部律師團將會協助劉女士向法官求情，希望可以減輕刑法。

他說，今年為止，其投訴部共接到24宗類似案件，涉及款項達290萬令吉，其中2宗投訴案中的男女事主，各被騙100萬令吉。

他表示，包括今天的記者會，他今年至今已經針對類似案件召開4次記者會，盡管已提醒社會大眾小心，可是還是有人被騙，讓他很痛心。

另外，張天賜提到，他昨天也接到詐騙集團來電，問他要不要開設戶頭，作為網上賭博用途，但他沒有理會。