吳添泉：加強往來 華總促進馬中文化交往

（吉隆坡22日訊）華總會長丹斯里吳添泉說，馬中關系除了經貿往來，文化交往與民心相通同樣扮演重要角色。

他於今日在華總接待四川省成都海外交流協會訪問團時說，除了經貿，華總也將致力推進先輩傳承下來的優秀中華文化，促進兩國文化交往，維護兩國友好關系。

由副會長傅軍率領的成都海外交流協會訪問團，也參觀華總屬下馬來西亞華人博物館，並對館內展示與內容留下深刻印象。出席者包括成都海協會秘書長肖坤、常務理事趙伯華和華總國際外交委員會主席拿督黃振興等。

吳添泉表示，華總設立的馬來西亞華人博物館，也是推動历史文化的其中重要部份，開放以來，吸引許多中國領導和旅客前來參觀，這也是促進兩國文化交流的其中一個熱點。

他說，馬中兩國邦交關系中，政經文教各領域都扮演著重要角色；“在文化交流方面，我們也希望能夠通過與中國各省區的海外交流協會等組織，加強往來，深入溝通，從中取得共識。”

提及華總組織時，吳添泉說，作為國內華團最高領導機構，華總抱持著堅定的立場，面對各方面的挑戰，也準備與各方面配合，以捍衛及提升華社在各領域的發展和權益。

成都海外交流協會副會長傅軍在會上除了歡迎大家到四川省投資旅游之外，也希望能夠通過華總，加強雙方各領域的合作，包括人文與文化交往各方面。