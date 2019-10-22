阿隆鎖門放火 錄影恐嚇債仔家人







（檳城22日訊）阿隆追債用狠招，用鐵鏈鎖鐵門放火燒，還錄下放火過程給欠債家人，恫言不還錢，下次放火燒屋。

檳州前進黨副主席兼公共服務投訴主任王松富說，昨晚接獲住在檳島的蔣女士（62歲）求助，指他們一家在2週前開始接獲追債電話，表示在新加坡工廠打工的兒子（37歲）欠了新幣2萬元。

他說，蔣女士的住家在本月19日凌晨被阿窿放火燒鐵門，之後女兒收到放火短片，被恐嚇若不還錢，下次放火燒屋。

他指出，蔣女士的丈夫（54歲）在事發的凌晨1時，被妻子叫醒，因為嗅到屋外有汽油味，才發現有人用鐵鍊鎖上鐵門，並在鐵門上捆綁紙張後潑火水後，放火燒鐵門。

事後，他們發現對方在大門處留下一張紙條寫著“你要騙我公司的錢？沒聯絡我，我就放火燒你家”。由於事態嚴重，蔣女士的丈夫馬上報警求助。

王松富今日陪同蔣女士召開記者會說，蔣女士是服裝店職員，而丈夫是退休人士，他們無法承擔有關沉重的債務，希望阿窿高抬貴手，不要再騷擾他們。

兒稱已還清債務

蔣女士說，他們曾聯絡兒子查證欠債一事，兒子承認在網上看見“阿隆”（非法貸款公司）廣告，通過網上填寫貸款資料，只借新幣200元，否認借了新幣2萬元，而且已還清有關債務。

“我兒子在新加坡打工已有五六年，由於機票貴，所以每年新年才會返回檳城，所以我對於他平時的生活開銷並不了解。”

她說，兒子在新山買了屋子，每月需供期1000多令吉，保險費也拖欠幾個月，之前曾向她借2000多令吉來還保險費。

“我孩子借錢也是他的事，況且他都告訴我們那錢早就給還清了，我們夫婦倆都是退休人，真的無力幫助孩子負起任何債務，阿窿們請高抬貴手不要騷擾我們，至於我們的那兒子，我也只能說他自求多福了。”