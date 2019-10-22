一張虎皮50萬 3州森林逮10非法獵人

（八打靈再也22日訊）虎皮有價，一張就要價50萬令吉，難怪包括本地和外國獵人“明知山有虎，仍向虎山行”，非法闖入森林狩獵，以致過去10天，就有3名本地男子和 7名柬埔寨男子，分別在3個州屬的森林內落網，而總值90萬8000令吉的老虎皮、刺蝟等一並被起獲。

由半島野生動物保護及國家公園局、普通行動部隊（PGA）、警方及Rimba非政府組織的成員在9月3日啓動“保護寶物行動”（OBK）以來，成功偵破6項非法狩臘及搜寶的非法行動，總共逮捕了41人，當中除了3人為本國人外，餘者都是外國人。

全國警察內部安全及公共秩序部副總監拿督馬斯托表示，PGA隊員及半島野生動物及國家公園局官員率先於本月10日淩晨1時42分，在瓜拉立卑的雙溪德茂聯邦土地統一及複興局（Felcra）逮捕了1名本地男子，並起獲些許老虎皮、穿山甲、刺蝟及野生動物的牙齒。

“翌日（11日）早上6時10分，執法隊伍在霹靂宜力甘榜帕當庫益(Kg Padang Kunyit)的單位，2名泰國男子落網，起獲5只各品種的鳥類、1束藍腹鷳的鳥毛及重達25公斤的沉香木。”

他說，執法人員在野生生物保育學會（WCS）協助下，於本月16日早上8時30分，在興樓雲冰國家公園的森林地區突擊外勞搭建的臨時營地，逮捕1名柬埔寨男子，起獲162捆尼龍繩、1公斤沉香木、4個山豬肉部位、5把斧頭及巴冷刀及1件提煉沉香木的工具。

“最後一項行動是昨天晚上7時40分，在登嘉樓登巴（Hutan Simpan Tembat）森林的外勞臨時營地，共有6名柬埔寨男子落網，起獲1個大象牙、4件鳳凰羽毛、12把巴冷刀、2條野生動物牙齒的項鏈及1件烏龜殼；執法人員同時起獲開採沉香的工具，包括6把斧頭、6把巴冷刀、2個挖鑿器、7套沉香清洗器及一個裝著沉香的袋子。”

柬人蛇森林搭帳篷獵捕

他表示，落網的柬埔寨狩獵者相信是透過水路非法入境我國，部分持合法文件入境，然後在森林里搭建臨時帳篷居住一個月至三個月，進行獵殺野生動物活動。

“擁有追蹤技巧的突擊小組在警方空中行動部隊及海警協助下，透過直升機及水路進入森林，展開近乎一個月的監督，追蹤這些獵殺者。”

與此同時，水源、土地及天然資源部長希維爾今日發布文告說，獵捕的案件將在《2010年野生動物保護法令》及《1984年國家森林法令》下展開調查。

根據《2010年野生動物保護法令》第60條文，若私藏全面受保護野生動物，一旦罪成將罰款不超過10萬令吉或監禁不超過3年，或兩者兼施，在同法令下，若私藏受保護動物則面對罰款不超過5萬或監禁不超過2年，或兩者監禁。

“沉香案則將在《1984年國家森林法令》（1993年修定） 下展開調查。”

與此同時，在較早前，執法當局於9月10日，率先在霹靂皇家柏隆州級公園逮捕2名泰國人；而在10月11日，除了霹靂宜力的捕獲外，當局在在彭亨雙溪德茂聯邦土地複興與統一局捕獲最多的非法狩獵者，包括一名本地人、6名孟加拉人、2名印尼人、6名緬甸人及14名中國人，一共29人。

希西維爾警告任何捕獵野生動物及闖入森林保護區者立即停止有關活動，否則將受到法律制裁。

他希望人民可成為執法單位的耳目，以解決這課題。

籲提供情報逮殺象取牙嫌犯

另一方面，針對在沙巴東海岸的油棕園內遭盜獵者射殺及鋸掉象牙的一頭大象，全國警察內部安全及公共秩序部副總監拿督馬斯托呼籲知情者舉報，並指沙巴警方正在極力追查嫌犯的身份。

他說，該頭大象被油棕園的員工發現時，已死亡3天，它的身上被發現5處傷口，2根牙齒不見了。