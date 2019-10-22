摩多轎車相撞 12歲男童斷腳

（烏魯登嘉樓22日訊）一名男子騎摩多載10歲女兒和12歲外甥，途中與一輛轎車相撞而受傷，其中12歲外甥的右腳被撞斷。

這起意外在周一（21日）晚上7時30分在瓜登前往鐵山，靠近阿濟爾甘榜杜多的路段發生。

烏魯登嘉樓警區主任莫哈末阿德里副警監指出，根據初步調查，12歲男童莫哈末祖海卡的舅舅山力賽益，當時載著他和自己的女兒努法拉希雅，從阿濟爾前往鐵山的方向。

他說，山力賽益的摩多駛至意外地點時，與反方向一輛正在超車的轎車相撞。猛烈的撞擊導致山力賽益的右腳折斷，莫哈末祖海卡的右腳被撞斷，而努法拉希雅受輕傷，轎車司機則沒有受傷。所有傷者已被送到烏魯登嘉樓醫院接受治療。

警方目前援引1987年陸路交通法令第43（1）條文調查此案。

另一方面，他指出，意外發生時，4名陸路交通局執法人員在距離意外地點約50公尺處攔截3輛羅里進行檢查。

他強調，陸路交通局執法人員的執法與這起意外沒有關聯，不過警方還在等陸路交通局的報告。

交局澄清並非執法導致車禍

意外發生後，有人在社交媒體散播謠言指摩多是為了閃避被陸路交通局攔截的羅里，而與反方向車道的轎車相撞，網民因此討伐陸路交通局執法不當，當地邨民更在現場與執法人員起爭執。對此，登州陸路交通局澄清，這場車禍並不是因為該局執法人員截查羅里所引起，執法人員只是碰巧在意外地點附近執法，與車禍毫無關聯。

烏魯登嘉樓警區主任莫哈末阿德里副警監也證實，這起意外是因為轎車超車不遂而與摩多相撞，導致摩多騎士右腳折斷，後座乘客的男童被撞斷右腳，女童則受輕傷，轎車司機沒有受傷。

登州陸路交通局局長祖凱南受詢時指出，意外發生時剛好執法人員在附近執法，才引起誤會。

他說，公眾未經求證就在社交媒體做出不實的指責而引起群憤，甚至危害執法人員的安全及破壞該局的執法車輛，令他深感遺憾。

“我們已經針對執法人員受到威脅及執法車輛被破壞，到烏魯登嘉樓警局報警。”

他說，該局也對於網民在社交媒體對該局做出不實言論及誹謗收集資料，然後再向警方報案。