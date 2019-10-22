【楊祖強控性侵】再度過堂 支持者舉“揪出黑手”挺祖強





（怡保22日訊）被控性侵罪名的霹靂州行政議員楊祖強案件進入第二次管理程序，他今早8時53分抵達怡保法庭時，在庭外下車，獲得大批支持者力挺。

不到早上9時，楊祖強的支持者已經在外等候，有者舉起寫有“揪出黑手”、“支持祖強，祖強萬歲”、“拒絕政治霸權，一手遮天”、“黑手辭職”等字眼的布條。

楊祖強與太太一同抵達併步入法庭，下車後和守候在路旁的支持者握手，也有支持者喊出“Hidup Paul Yong”以示支持。

保安人員於上午8時10分鎖起側門，拉起警戒線和關起大門，只讓職員和辦公的民眾進入。霹靂州非伊斯蘭事務局主任兼楊祖強機要秘書張慧瑩和2名特別官員於早上8時14分也被阻擋，被告知這是法庭發出的指示，直到他們出示證件才放行。

女傭母親蒂娜於早上8時40分亮相法庭。印尼駐馬大使館秘書薩迪亞也有到來。

陪同楊祖強抵達法庭者包括保閣亞三州議員廖泰義、文冬區州議員西華蘇巴馬廉和霹靂州行政議員哈斯努。行動黨霹靂州顧問兼霹靂州議長拿督倪可漢、雙溪古月區州議員兼楊祖強律師梁卓經、霹靂州行政議員西華尼申等人也陸續到場。

根據控狀，楊祖強被指於今年7月7日晚上8時15分到9時15分期間，在怡保美露拉也鎮住家樓上的房間強姦一名外籍女子，觸犯刑事法典第376（ 1）條文，罪成最高刑罰可被判處監禁20年和鞭笞。

他是於8月23日被控上怡保第一地庭，承審法官諾拉希瑪批准他以1萬5000令吉保外。

此案於9月24日進入首次案件管理程序時，法官訂於10月22日進行第二次案件管理程序，審訊日期為11月11至15日。