教長：希盟為踐諾 盼3年內落實免費讀大學

（吉隆坡21日訊）教育部長馬智禮說，為兌現希盟在競選宣言中所許下的承諾，政府將盡力在未來兩三年內落實大學免費教育政策。

“在大學階段，目前雖有政府津貼，但學生（至今）仍得繳付小部分費用。目前，此事仍處於最終分析的階段，以更鑑定最好的機制。”

“願上蒼保佑，在未來兩三年內，我們會嘗試確保兌現有關承諾。”

《當今大馬》一則報導指出，馬智禮是於週一在國會下議院回答國陣仁保國會議員沙林（Mohd Salim Mohd Sharif）的附加提問時，如是回答。

沙林當時是詢問有關希盟在競選宣言中所提及的提供免費教育的進展如何，而政府又是否為低收入群體（B40）提供任何援助。

此外，馬智禮說，政府目前已在中小學提供免費教育。

“教育部已為低收入群體B40的學生提供許多津貼。”

不僅如此，他說，其他部門也將推行各種措施，以為低收入群體學生提供援助。

希盟在上屆大選的競選宣言一一《希望宣言》裡提到，高等教育是國家教育體系的重要一環，並可用來完善馬來西亞對多元社會的建構。

因此，希盟堅信，公立大學或高等學府應該提供人民免費教育，而這些學府也必須擁有自主權來履行各自的責任。

根據《希望宣言》，希盟曾承諾提供免費且良好素質的教育，其中包括幼兒園、小學、中學和高等教育各個階段。

同時，希盟也答應為獲國立大學所錄取的低收入家庭學生提供生活津貼。