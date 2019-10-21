【丘光耀漫畫風波】灌滿網民謾罵 粉絲頁關閉

（吉隆坡21日訊）漫畫風波愈演愈烈，擁有40萬名粉絲的專頁也被網民的謾罵灌滿，向來在網絡上非常活躍的丘光燿不堪網絡暴力，而關閉該專頁。

他今午回應有關其擁有40萬追隨者的粉絲專頁關閉一事時解釋說，近日有大量馬來網民湧入其粉絲專頁發表具有辱罵性，觸及宗教及種族敏感字眼的留言，並且與專頁的追隨者互相謾罵。

“這些馬來網民實施的網絡暴力非常嚴重，無論專頁內發布任何帖子，他們都會在留言中進行謾罵，而我的專頁的追隨者也與他們對罵。”

他形容，專頁追隨者與這些馬來網民一來一往，不少留言都是用煽動性的語言，未免日後因這個專頁內的留言引發法律問題，因此專頁的管理員團隊向其建議暫時關閉專頁，直至事態平復後，才重新開回那個專頁。

納吉：關閉粉絲專頁是標準作業程序？

向來不落人後的前首相拿督斯里納吉也在臉書指出，擁有60萬粉絲的國會下議院副議長倪可敏粉絲專頁在月初被警方調查後就已關閉，現在“超人”丘光燿的粉絲專頁也因為被警方調查，結果也已經關閉。

“這（關閉粉絲專頁）是民主行動黨的標準作業程序嗎？”

針對政治活躍分子慕辛針對丘光燿於2017年在臉書的一則留言，丘光燿則通過手機通訊軟件回應記者時，表示對此感到抱歉。

“我對此感到抱歉，並對伊斯蘭的兄弟姐妹表示鞠躬道歉。中庸的伊斯蘭萬歲！”