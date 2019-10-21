首相：盜賊政權將國庫當自家金庫 “國家沒破產是奇蹟”

（吉隆坡21日訊）首相敦馬哈迪說，之前的盜賊統治者將國家金庫當成自家金庫，但馬來西亞沒有因為這種破壞而破產，這幾乎是奇蹟。

他說，這不只是經濟上的破壞，制度上也受到破壞。

“成功推翻盜賊統治之後的最大挑戰，是收​​拾殘局並重建國家。”

馬哈迪於今日在馬來西亞策略與國際研究院（ISIS）實踐會議《2020年之後》發表主題演講時說，重建國家需要許多努力、時間與金錢，“我們接管後才發現，情況比我們想像中更糟。”

“一個馬來西亞發展公司是龐然大物，我們無法完全弄清它對國家的傷害。”

政府機制也遭破壞

他說，除了貪污及財務紕漏，政府的機制也遭到破壞與削弱。

馬哈迪說，政府必須以大量的收入來償還債務，但用來營運與發展的資金卻不足。

“國家沒有破產，這幾乎是奇蹟。”

他說，為了國家復原與發展，就必須恢復政府的機制並提高效率。

“這意味著零貪污，如果可以的話。為了這一點，我們已努力，我們維持了成長，這意味著我們已達致一些成就。”

他指出，他於1991年提出“2020年宏願”時設定了一些目標，以於2020年成為發達國家，但卻因為一些自私的領袖，導致明年無法實現。

他強調，馬來西亞並未放棄這些目標，反之將之納入“共享繁榮願景”，原本無法實現的目標有望於2030年及之後實現。

馬哈迪說，儘管馬來西亞致力於增加不同族群、城市、鄉區或各州的收入，但也必須致力提升人民的技能。

“最重要的是，我們希望為所有馬來西亞人提供一定水平的生活水平，以期重新獲得亞洲之虎的地位。”

“目標是讓每一名馬來西亞人都感到自己在國家中有利益，同時讓各收入水平、族群、州屬及各區有所成長，以確保可持續發展及經濟財富公平分配。”

馬哈迪說，這不僅是一個夢想，政府已經將共享繁榮願景納入2020年財政預算案，預計2021年實現。

他指出，由於智能科技可讓發展中國家能夠超越發達國家，因此我國的人力資源需要發展，以適應迅速進步的科技。

他說，新馬來西亞社會必須安全並有發展，同時以成熟的民主社會為目標。

“我們必須牢記過去的經驗，建立有道德的社會。在拉近差距的同時，也必須培養成熟與寬容的社會。”

他說，系統、制度及措施必須確保建立保持經濟公平的社會，以保障國家穩定。