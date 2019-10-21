偕情婦及友人幹案累累 慣犯偷17名車轉售泰國









（北海21日訊）39歲華裔慣犯被限制居留在浮羅交怡2年期滿后，從去年11月開始，聯合情婦及另一名男性友人，再度幹下多宗破門行竊和偷車案，其中包括將偷來的17輛豪華車轉售至泰國，賊贓和失車總值超過150萬令吉。

威北警區主任諾再尼助理總監今日召開記者會說，隨著上述3名嫌犯落網，警方成功瓦解“阿朱黨”（Geng ACU 2019）的不法集團，并偵破近期發生在北海斯里檳榔、日落斗哇及麥曼珍等4宗破門行竊案。

他說，警方在18日凌晨12時15分，在2場突擊行動中，于柏淡麗雅花園一住宅將3名嫌犯逮捕歸案。

破門行竊駕走名車

諾再尼說，39歲華裔慣犯是首腦，有22項犯罪前科，亦是警方的通緝犯，其36歲情婦也有1項犯罪前科，26歲男子則有4項犯罪前科，3名嫌犯的尿液檢測皆對毒品呈陽性反應。

他說，嫌犯一般在破門後，除了偷走屋內電器，也將轎車駕走。

警方起獲市價約50万令吉的賊贓，包括4輛轎車、各類電器、背包、手提袋、手表、身份證、護照、馬泰邊境通行證及偽造海關印章等，至于轎車的路稅、車牌及轎車出境證件，也屬于偽造文件。

“雖然這4輛轎車掛有車牌，但嫌犯卻將底盤編號（Chassis Number）刪去，警方在正追查這些失車的資料。”

每輛賺萬元佣金

根據警方初步調查，嫌犯所偷竊的多數是豪華轎車或7人座豪華休旅車，如：Alphard、Vellfire、Estimate、Harrier、Hilux及Camry等。

他說，首腦慣犯的手機中留有這批車輛的照片，但是嫌犯將車牌蓋上，由于這批失車已經轉售至泰國，因此威北警方將尋求武吉阿曼警察總部協助。

諾再尼披露，嫌犯只是負責偷車，然后轉交給對方，每輛可賺取1萬令吉的佣金。

警方援引刑事法典457條文（破門行竊）、刑事法典379（A）條文（偷竊交通工具）、刑事法典411條文（非法接受賊贓）、刑事法典29（1）條文（以欺詐手段占有財產）調查此案。

警方已獲法庭批准延扣3名嫌犯至本月25日。