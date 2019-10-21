【丘光耀漫畫風波】敦馬：支持一帶一路 不宣揚中國思想理念

（吉隆坡21日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫送學校的課題鬧得沸沸揚揚，首相敦馬哈迪今日說，大馬將會在國家利益上支持一帶一路，但大馬不會宣揚中國的思想和理念。

他說，大馬不希望西方思想影響大馬的策略和學校，也不希望其他國家對大馬年輕人產生不當的影響。

“我相信中國未來會產生巨大影響，但目前，我們不會去弘揚中國的思想和意識形態，而是要尋找從中受益的方法。”

他今日為大馬策略及國際研究所（ISIS）PRAXIS大會主持開幕的問答環節時，如是回應。

亞洲漫畫文化館館長丘光燿所出版的《互利共贏的一帶一路》漫畫在上週引起爭議 ，教育部已禁止在學校派送，首相辦公室日前也撇清說未參與出版和不清楚內容和澄清未親身贈送予中國國家主席習近平。

馬哈迪說，大馬支持一帶一路，但必須要清楚了解其確切的意思，而不是在沒有經過適當的研究就給予100%的支持。

他說，大馬和中國保持友好關系，除了獨立前的共產主義並輸出到大馬的時期，但後來中國採納新的政策，也成為世界富國之一，是大馬經商的好市場和商機。

他指出，大馬是多元種族的國家，族群的感受仍然佔支配地位，大馬不希望人民在看到大馬受到西方的影響之後，現在又受到中國的影響。

他說，政府不應該影響年輕人的思想，年輕人必須要先了解國家的問題、戰略和政策， 以便能夠了解本身的定位。

“盡管在我們的信仰和流派中我們不喜歡西方的影響，但我們也不希望任何其他國家對我們的年輕人產生不適當的影響。”

馬哈迪也說，大馬將會持續和各國保持友好關系，不管是奉行什麼體系，因為大馬是貿易國，需要富裕國家的市場，大馬也負擔不起與任何人為敵。

他說，盡管有一些人會制造麻煩，但大馬將會容忍，大馬也因此可以和約200個國家經商和從中受惠。