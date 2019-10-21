檳西南區制水 居民備好水應急













（檳城21日訊）檳島西南區多個地區今早10時開始制水12到24小時，檳城國際機場、酒店、民宅、商業區與學校都已做好萬全的準備，一早備好儲水，有備無患的迎著制水天。

檳州供水機構日前發出通知，今日（週一）在甘密山路（Jalan Bukit Gambir）維修破裂的900毫米低碳鋼（MS）水管，由於維修工作須關閉3個閥門以隔離水管，因此檳島南部地區將面對12至24小時的計劃性供水中斷，預計20萬人受影響，供水中斷時間是從今早10時至隔天早上10時。

爆裂的水管是位於The Pallazia商業中心附近的地底。該水管是在10月15日爆裂，當時導致15日和16日面對非計劃性的供水中斷。

馬來西亞國際機場有限公司高級經理末默哈末納金受詢時說，一天的制水確是對機場造成影響，慶幸機場擁有水槽儲水，足夠應付24小時斷水問題。

峇六拜區州議員阿茲魯也說，只要有預先通告，居民都會備水，問題不大。

他說，檳州供水機構也承諾，準備了4輛水車以不時之需提供備水給受影響的居民。

公巴麗昇豪華公寓酒店助理公關經理徐奕亮說，由於檳州供水機構有提前通知制水，該酒店昨日已確保水槽己備有充足水應急，相信制水不會對酒店及房客造成太大的困擾。

公巴養正小學校長駱麗絲說，這次制水有通知，她已提前通知食堂業者做足準備，也慶幸新校舍備有大水槽應急，也不會影響廁所衛生。

公巴美雅茶室負責人張光釵說，儘管制水，該茶室也如常營業，因為昨日已備好水，沒讓常客失望。

武吉占姆組屋好味園板麵專賣店老板王榮慶說，由於組屋向來有儲水槽供居民與商家備用，所以未曾面對斷水干擾，今、明兩日，該店都會如常營業，不受制水影響。