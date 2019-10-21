【 玻廣東會館慶88週年】陳治年：2020年財案全面 遺憾拉曼只獲100萬撥款





（加央21日訊）大馬廣聯會署理總會長拿督陳治年強調，雖然希盟政府上周公布的2020年讀財政預算案相當全面，但很遺憾地再次“遺漏”對拉曼大學作出撥款。

“拉大撥款成為希盟執政以來，一道爭執不休的課題，拉大今年依然沒有獲得行政撥款，只獲得100万令吉的發展款項。”

他前晚代表該會總會長丹斯里古潤金局紳出席玻璃市廣東會館慶祝成立88周年、青年團成立33周年及婦女組成立19周年紀念晚宴時說，在這樣的政治氛圍下，最終被典當的是拉曼莘莘學子的利益。

陳治年說，倡導公正与透明的希盟政府，理應以一視同仁態度對待所有教育機構，而非讓華社感受“當家當權”后，卻犧牲華社利益。

應一視同仁撥款

他表示，拉曼是不是“黨校”，華社心中都有一把尺，若有心人一味地抹黑，無疑是讓華社感到心寒，顯得政府和華社意愿背道而馳，這是极為不智及不可取。

出席晚宴貴賓尚有英特拉卡秧岸州議員顏艾菱、玻州德教會紫陽閣閣長拿督黃雅蘭局紳、玻璃市華人大會堂會長陳偉聰与玻璃市中華工商總會會長莊万泰等。

玻璃市廣東公會會長葉福濤說，新政府上台後，在行政體制上並沒有改變，尤其國家經濟、物价和人民的生活，還是沒有多大改善。

“老百姓最關心的是民生，當經濟每況愈下，各行各業都叫苦連天，大喊行情坏，希望當官者少拼政治，多關心經濟，好讓人民過上好日子，才是正道，也是執政當官者的正業。”

他說，經濟必須要以行動制定及有效執行，而希盟執政后無法有效處理經濟問題是公開的事實，希望希盟政府加快腳步，改善和提升人民生活水平。

冀希盟政府聆听民聲

他也盼望希盟政府多關注，多聆听民聲，不要再浪費時間与反對黨口水戰，更不要一時心血來潮就發表莫名其妙的言論，以免令人民無所适從。

此外，葉福濤也透露，青年團及婦女組是鄉團臂膀，一個鄉團活躍与否，青年團与婦女組扮演著舉足輕重角色，因此希望有更多年輕鄉親子女能踊躍加入該會服務及付出貢獻。