彭文寶：資源回收更好效果 社區推每天收不同垃圾





（北海20日訊）檳州環境委員會主席彭文寶向威省市政廳建議，在社區推行垃圾分類政策，即垃圾車周一只收取紙張、周三是塑料品、周五為金屬和鋁，其餘的三天是廚餘，這可達到更好的資源回收效果。

他說，這項政策將持續推進垃圾分類文化，讓全民遂步養成一個習慣，在家中自己進行分類，將節省人力和金錢上花費，也會吸引資料回收公司競標，負責前往收取紙張、金屬等的可回收物品。

節省固体廢料開銷

他稱，這樣一來，也讓威省市政廳節省固体廢料開銷，省下的錢用作其它建設上，回饋給人民。

他表示，這項政策可以先從一個住宅區開始，再擴展到整個選區和檳州，相信在大家努力下，3年內就可以成功落實。

他今午在峇眼拉浪綠悠苑環保協會為威省市政廳推介的零廢料活動主持開幕禮時，如是指出。

他說，自該協會成立以來，已讓峇眼花園成為一個模范村，這裡的居民積極響應環保，把家中可回收的物品分類后，拿到該資源中心，廚餘制成肥料，可回收的物品則拿去便賣，而售賣所得的都捐作慈善用途。

威省市長拿督羅查里稱讚綠悠苑環保協會，在該協會的推動下，當地的300間住戶當中，有191間達到零垃圾的目標，不需要垃圾車的服務，居民自行處理的廚餘達31.032呾。

他說，威省資源回收率也從2008年的22%，提升至2018年的47.15%，相信將在不久可創下50％，以打造一個綠色的州屬。

他呼吁人民關注全球暖化的課題，如今的氣候已變幻無測，雨量驟增，造成檳威曾在兩天內因嚴重水患損失了1100萬令吉，人們不該再傷害地球，停止制造污染。