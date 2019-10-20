魯翟尼：經濟活動受限 發展巴東勿剎可減走私

（加央20日訊）玻泰邊境合作与聯系委員會主席魯翟尼說，一旦聯邦政府能積极關注及推動巴東勿剎區各經濟領域發展，將能有效大幅減少走私活動。

他認同內政部長丹斯里慕尤丁所言，該區走私活動猖獗已有很多年，但是否有執法者庇護則有待有關當局的調查。

“州政府相信走私活動的猖獗与當地的經濟發展有關，目前該區入夜后的經濟活動一片死氣沉沉，一些人士為賺取更多收入，也膽大冒險走私。”

他昨午在其柏斯里區州議員服務中心召開記者會說，每個國家邊境地區的走私活動是不會全面消除，當執法部門嚴厲取締時，私梟可能會停止走私，但一段時期后還是會死灰復燃。

他說，倘若巴東勿剎關口的操作時間也能跟隨吉打黑木山關口，將可刺激巴東勿剎區經濟發展，而在更多邊境執法機構人員的互相配合与巡守下，將有效減少走私活動。

魯翟尼透露，目前巴東勿剎關口的操作時間是早上7時至晚上10時，關口鐵閘上鎖后僅剩下警方普通行動部隊駐守長達約26公里的玻泰邊境地區，這讓私梟更有機會進行走私活動。

他說，雖然巴東勿剎是玻璃市州政府管轄地區，然而在邊境安全執法行動卻是聯邦政府的權限与管理，因而州政府也不能發出或安排任何涉及邊境安全執法的行動指令。

此外，他表示州政府將在11月組團拜訪泰國沙墩府尹及宋卡府尹，并針對雙方邊境經濟課題，包括走私問題展開商議，以盼能取得良好解決方案。

他也不忘要求聯邦政府重新開啟旺吉輦關口自由行措施，而這也是玻州拉惹端姑賽西拉汝丁對聯邦政府的期望，以便重振該去以往繁華的商業發展。