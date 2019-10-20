太離譜 貿長揭生活援金受惠者 擁51車1605摩多

（檳城20日訊）“人民生活援助金”（BSHR）的受惠者中，有者擁有51輛汽車也有者擁有1605輛摩多，國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁認為，這些人不應該列入BSHR名單，也沒有資格領援金。

賽夫丁昨晚在檳城光大舉辦的解說會上，向各區鄉村社區管理理事會成員剖析2020年馬來西亞財政預算案時指出，該部在鑒定領取汽油津貼人士的資格時，把財政部的BSHR受惠者資料與陸路交通局的交通工具擁有人資料進行核對後，發現了上述現象。

一人名下註冊51汽車

“有一人的名下註冊了51輛汽車，難道他的職業是賣車？若是賣車商家就不應該列入BSHR名單，他們不屬於B40低收入群。”

他說，另外BSHR的受惠者中，有人擁有30或40輛汽車。

他指出，財政部長林冠英目前身在美國紐約，待對方回國後他將與對方商討此事，要求重新整理BSHR名單，把不符合資格者的名字剔除。

他說，若有BSHR受惠者是寶馬汽車的擁有人，這位車主每月供還給汽車的貸款都2000令吉了，這位車主怎麼可能是B40群？

要求重整理BSHR名單

賽夫丁重申，從2020年1月開始實行的新汽油津貼計劃（PSP），將針對性地發出汽油津貼給真正有需要者，有別於過去概括性津貼，而名字已被列入BSHR名單的西馬半島人民，有資格獲得汽油津貼。

他解釋，符合資格的受惠者每月可享有最高30令吉汽車燃油津貼，摩多則每月12令吉，預計讓290萬人受惠。

新汽油津貼僅半島推行

根據賽夫丁早前的宣佈，新汽油津貼計劃只在馬來半島推行，東馬包括沙巴、砂拉越及納閩則不受這套新機制影響，東馬RON95汽油零售價格，將繼續維持在每公升2.08令吉頂價。

民眾可到貿消部網站psp.kpdnhep.gov.my查詢，是否符合獲得汽油津貼的資格。

沈志勤：民不解為何貴賣 中間人抬高魚價

有出席者在問答環節中提出一個問題，即政府發出援助金給漁民也補貼漁民購買漁網，那為何市場上的魚還是賣得那麼貴？

解說會的主講人之一，即農業及農基工業副部長沈志勤直言，魚價昂貴的原因在於中間人因素。

他說，漁夫捕魚上岸後，魚被送往市場前需經過三、四層中間人，才把魚價抬高了。

他指出，該部已知道此事，但這複雜問題需要結構性的解決方案，因此需時間研究對策，包括設立拍賣市場，漁夫捕得魚後帶到市場拍賣，任何人都可現場競標，讓價高者得，以供應及需求來決定價錢。

“我不能承諾一定會落實拍賣市場概念，但我能做的是，一定會設法研究各項方案，減低人民的生活負擔。”