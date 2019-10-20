稱陷金錢游戲騙局 逾百中國投資者誓取回本金







（吉隆坡20日訊）逾百名自稱是金錢游戲騙局受害者的中國籍男女，繼早前連日展開抗議行動後，周日早則與中國駐馬大使館官員會面討論，獲大使館提供法律的諮詢。

逾200名來自中國的男女，今早10許在隆市Maluri酒店，與中國大使館官員會面。這場閉門會議在2小時後結束，部分受害者在步出會議室時，試圖躲開媒體的鏡頭。

中國駐馬使館邀來本地華裔律師舉行法律諮詢會，向他們提供法律諮詢，現場也回答大家所關心的問題，並促請涉案人士合法理性維權。他們也不忘感謝大使館舉辦此項活動，讓他們更好地了解相關法律知識和合法合規的維權途徑。

中國駐馬來西亞使館將繼續在職責範圍內，全力維護在馬中國公民的合法權益，並鄭重提醒中國公民選擇正規、合法的投資渠道，勿參與無保障的高額回報投資。

大使館也提醒，根據大馬法律，外國公民在馬聚眾示威屬違法的行為，希望在馬中國公民遵守當地法律，不要從事與簽證種類不符的活動。如合法權益被侵害，可通過聘請律師循司法途徑理性維權。

其中一名訴求者陳萍聲稱，大使館提供他們法律援助，包括如何通過法律途徑討回公道，讓他們有了一個方向。

她說，除了中國駐馬來西亞大使館的協助外，他們也希望馬來西亞及中國政府能合作，協助他們取回本金。

“根據統計，估計約300萬名中國人投資該公司的項目，涉及損失金額達3000億美元（約1.2兆令吉），相當於馬來西亞一年國內生產總值（GDP）的金額。”

陳萍提到，雖然他們的簽證還剩4天，但之後還會有人前來對接，他們也會持續與中國駐馬來西亞大使館安排的律師保持聯系。

她強調，中國有數百萬人受騙，若無所謂，中國人的尊嚴何在？我們會持續以合法及和平方式來維權，若問題依舊無法解決，相信還有更多中國的受害者會陸續來馬。

盼打擊“毒瘤”免更多人受騙

另一名出席者劉君池則表示，就算最終無法取回被騙的本金，他們還是希望透過馬中政府的合作，打擊“毒瘤”，免得更多人受騙。

他也感謝中國大使館對他們的關愛，可是法律途徑解決不了問題。

逾百名中國男女是在3天前，到中國駐馬大使館申訴無門後，於下午轉往安邦路領事部展開和平糾察，控訴本地某間傳銷公司涉金錢游戲，令到中國投資者血本無歸，他們在現場哭泣跪地、冒雨抗議了兩小時。

逾300人在隔天（18日）早，轉往投資公司位於安邦再也的辦公樓繼續抗議，要求負責人出來對質。