購入半年 開價8億 傳雲頂脫售寧靜號

（吉隆坡20日訊）從政府手中買下超級豪華游艇“平靜號”的雲頂馬來西亞，有意賣掉這艘卷入一個馬來西亞發展公司弊案的備受爭議游艇。

雲頂馬來西亞於4月以1億2600萬美元（約5億1460萬令吉）買下被通緝的馬來西亞富商劉特佐擁有的“平靜號”豪華游艇，之後將這艘游艇更名為“寧靜號”（Tranquility）。

每周510萬出租

早前有報導指，美國社交媒體達人兼糢特兒凱莉珍納（Kylie Jenner）為了歡慶8月10日的22歲生日，以每周120萬美元（約501萬令吉）的租金租下“寧靜號”。

根據《商業內幕》（Business Insider），雲頂馬來西亞之後便委托游艇租賃中介Camper & Nicholson（C＆N）為“寧靜號”物色買家，叫價2億美元（約8億3700萬令吉），比當初買下這艘游艇的價格高出約60%。

經查詢，確認“寧靜號”是在C＆N網站的待售游艇名單中，但也可以每周110萬歐元（約510萬令吉）的價格租用。

C＆N在說明中如此描述：“‘寧靜號’是領導性的游艇，為大數量的客人提供無與倫比的豪華體驗，是市場一直在等待的。”

目前不清楚雲頂馬來西亞是於何時放售這艘豪華游艇。

根據早前報導，這艘豪華游艇是劉特佐挪用一個馬來西亞發展公司的資金購買，之後被印尼扣押，並於去年8月移交給馬來西亞政府。

“寧靜號”的航程為5000海浬，最高時速20節，能夠載著賓客在地中海游船河。游艇內部由Winch Design設計，外部則是Oceanco風格，備有水療中心、美容院、電影院及健身房等設施。