馬大E-Pay遭駭客入侵 2萬份職員資料疑外洩





（八打靈再也19日訊）馬來亞大學電子支付網站E-Pay昨日凌晨遭到駭客入侵，今早有近2萬份馬大職員的個人資料疑外洩在互聯網上，遭公諸於世的資料包括了僱員的所得稅（LHDN）賬號號碼、公積金賬號號碼、分行地點、職員職位、所屬部門等機密資料。

據論壇lowyat.net的報道，今早有大量文件，被人上載到一個匿名共享文件的網站平臺。相關文件包括近2萬4000個登錄賬號及密碼，相信是屬於馬大E-Pay在線支付用戶的資料。

此外，馬大職員的工資信息也同樣被洩漏，其中包括個人銀行名稱及賬號。這些外洩出的銀行賬號與職員名稱、大馬卡號碼及職員編號相符。

另有一部分的文件較小，但里面附有職員僱員所得稅（LHDN）賬號號碼、公積金賬號號碼、分行地點、職員職位、所屬部門等高度機密的個人資料內容。

報道披露，截至2019年6月，馬來亞大學共聘有2013名本地學術人員和331名國際學術人員，649名管理層職員和2877名行政人員。這些職員很大可能是此次資料數據洩露的受害者。

據馬新社的報道，馬來亞大學昨天發表文告說明，當系統偵測到駭客入侵後，已馬上停止並封鎖網站，以修復及調查，因此沒有數據或資料遭駭客入侵的影響。

文告也聲稱，該電子支付網站已完成修復，並將重新啟動。惟至截稿為止，馬大電子支付網站E-Pay依然是無法登入的。

Lowyat.net提到，在發佈報道前，已採取相關措施，將職員個資洩漏的事件通知相關單位。

此外，馬大公關部表示，內部目前尚在調查，並指如有任何最新消息，馬大會對外發表文告說明。

另外，大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）則表示，個資外洩事件是屬個人資料保護局（JPDP）的負責範圍，而該委員會將根據需求適時提供技術援助。