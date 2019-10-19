【丘光燿漫畫風波】火箭基層領袖促教長 撤回不接受《互》漫畫指示

（八打靈再也19日訊）行動黨一眾基層領袖聲稱，學校圖書館應在不違反普世價值的前提下海納百川，因此籲請教育部長馬智禮撤回不允許教育機構接受由亞洲漫畫文化館館長丘光燿主編的《互利共贏的一帶一路》漫畫的指示。

行動黨社青團總秘書鄭鴻傑與雪州社青團署理團長古徵東，聯合41名基層領袖發表聯署聲明，就馬智禮在沒深入調查下，便宣布不允許任何教育機構接受《互利共贏的一帶一路》漫畫深感失望，也向被警方傳召問話的丘光燿表達支持與關心。

費解馬智禮隨納吉起舞

眾人的聲明提到，馬智禮因前首相拿督斯里納吉在臉書帖文批評《互利共贏的一帶一路》漫畫而迅速採取行動，並在沒深入了解調查下，間接承認此漫畫是行動黨政治宣傳工具，導致丘光燿被警方傳召問話。

聲明說，馬智禮隨納吉起舞的行為讓人感到費解，更令宣稱要推動進步多元社會的希盟受盡萬夫所指，越走越保守，導致希盟陷入民意的困境。

聲明認為，馬智禮不應指示學校不能接受或分發此漫畫，因為此漫畫主旨為促進馬中友好和人文交流，即使內容有些許提及509大選前後的政治事跡，也是按照事實敘事，毫無捏造誇大，更不像納吉所指的充滿行動黨政治宣傳議程。

“更何況不論是大學抑或中學圖書館，本來就應在不違反普世價值前提下海納百川，讓各學派、各思想並存，就如我們也不會反對《Transformasi Najib》漫畫進入校園，因為我們相信學生應有獨立思考的能力，在閱讀後判斷是與非。”

43人的聲明強調，《互利共贏的一帶一路》未必要獲馬智禮、教師或學生的充分認可，但絕對有權進入學校圖書館，作為一本對當前馬中關系的重要見證文本。

聲明要求馬智禮，立刻撤回給予所有學校的不合理指示，並允許此漫畫繼續保留在大學或中學的圖書館里。

“我們也要求警方立即銷案，不再對丘光燿進行政治審查，以免對藝術界、漫畫界制造無謂的白色恐怖。”

“大馬人民不分族群在去年509投下改朝換代的一票，為的是要看到一個更多元、進步和開明的國家，而非一個保留且貫徹巫統種族主義的新政府，這只會讓期望看到改變的大馬人民失望。水能載舟，亦能覆舟，希望所有希盟領袖以此為鑒。”