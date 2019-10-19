分手後頻網絡霸凌 女工揚言告前男友

（新山19日訊）揉麵女工申訴與男友分手逾1年，卻在1個月前頻頻遭到對方與女友的網絡霸凌，導致她的工作及精神受影響。女事主表示若對方再不停止舉動，便會採取法律行動。

詹女士（41歲，揉面女工）今日在馬華巴西古當區會投訴局副主任洪敦集的陪同下，在該區會會所召開記者會，向媒體講述其經历及遭遇。

詹女士表示，她與該名前男友於2014年尾走在一起，1年後才知道對方原來還有一個糾纏不清的前女友，惟她當時選擇原諒，卻不知在隨後的2年來不斷遭到該名前女友的電話騷擾。

她說，她與前男友在一起的這些年來給予對方許多幫助，甚至不惜花光自己的積蓄來幫助對方，惟最終受不了對方導致她面對不正常生活情況下，決定斷了與男友的3年情。

“沒想到如今分手已一年多，我在上個月遭到他們兩人使用假帳號在臉書上散播對我不實的指控，並且用一些不堪入目的字眼羞辱我。”

她透露，當時前男友在她發現這名前女友的存在後，已經向她承諾將會與對方分開，但是卻沒有做到。

更新聯絡方式地址仍遭騷擾

她指出，她這些年雖遭前男友暴力對待，但分開後並沒有進行報複，只想安靜的過自己的生活。為了斬斷3年情，她已更新所有的聯絡方式及地址等，但對方似乎不願放過她，持續不斷的進行騷擾。

“他們的動作已經影響了我的工作，造成我的精神壓力，我也不免在職場上遭受別人的閑言閑語，因此若他們再繼續這樣的舉動，我將會選擇採取法律行動。”

洪敦集則指出，既然詹女士已決定完全脫離，不與對方有來往，希望對方停止這些騷擾的動作，不然他將會協助女事主要求警方對此案展開進一步的跟進。