2.8萬大學生投選 最具就業吸引力5企業出爐

（八打靈再也19日訊）由超過2萬8000名大學生投選的五大最具就業吸引力企業品牌出爐，分別包括馬來亞銀行、國家石油公司、明訊、三星和普華永道。

這5家企業榮獲由招聘公司天賦行（Talentbank）舉辦的“畢業生之選獎”（Graduates' Choice Award）。在最佳企業品牌獎方面，制造業得主是頂級手套、科技業是微軟、電子商務業則是Lazada。

畢業生之選獎主辦單位發文告說，其它最佳企業品牌獎的得獎還包括了AIA Shared Services （業務流程外包）、優衣庫（時尚業）、雀巢（快速消費品）、屈臣氏（零售業）和雙威房產（房產業）等。

本屆畢業生之選獎共邀請100所大學、超過2萬8000名大學生，在23個組別共83家企業品牌中，投選出對他們最具就業吸引力的企業品牌。

有關投選從2019年初開始進行為期7個月，最後階段有來自不同大學的15名董事會成員組成檢查團，進行檢查和確認結果。

天賦行創始人兼首席執行官何秉韓聲稱，2018年第一屆畢業生之選共獲1萬1000名大學生投選，今年第二屆則收到超過2萬8000名大學生投選。

他表示，調查發現，男學生或畢業生在應徵第一份工作時，最先考量的五大因素分別是，事業發展、工資和獎金/花紅、學習和發展機會、彈性的工作時間及企業文化。

女學生或畢業生的首選則是工資和獎金/花紅，其次是事業發展，其它考量因素與男學生一樣。

“這也告訴我們兩件事，第一，大學生已開始發現他們的想法對各行業企業有著一定的重要性。第二，從企業角度來看，大學生的參與度提高，也表明了他們開始關註這些企業的品牌經營。”