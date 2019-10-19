移民局突檢地毯扁擔飯店 僱非法勞工 捉





（怡保19日訊）霹靂移民局執法組一連3天在怡保和太平一帶展開突襲檢查，突擊12個地點，檢查65人，扣留其中45名非法外勞。

這項行動於本月15日展開至17日，執法官員分別在地毯店、扁擔飯店和商店等幾間店屋進行檢查，被扣留的外勞分別是4名印尼籍男子、15名孟加拉籍男子、15名巴基斯坦籍男子和11名印度籍男子，年齡介於30至55歲之間。

霹靂移民局局長卡瑪魯丁今日發表文告指出，根據移民局初步接到的情報，上述突擊地點被疑聘請無合法證件外勞工作，當中官員在怡保一間店屋檢查時，發現一本不屬於任何被扣留者的護照，同時護照持有人已經逾期逗留我國。

“官員向被扣留者查問時，知道護照持有人在吉靈當一間扁擔飯店工作，而根據這項情報，前往有關扁擔飯店突擊，發現這間飯店里的外籍工人並無合法證件，僱主也無法出示替外勞提出的合法工作準證申請證件。”

卡瑪魯丁表示，初步調查顯示，這些被扣留者違反1959/63年移民法令，違反的條規分別是無合法旅游證件、非法工作、逾期逗留，移民局扣留他們作進一步調查與行動。

他說，移民局將毫不妥協地繼續監督和行動，希望公眾人士向移民局提供情報，以讓該局暗中調查和採取適當行動。

（怡保19日訊）霹靂移民局執法組一連3天在怡保和太平一帶展開突襲檢查，突擊12個地點，檢查65人，扣留其中45名非法外勞。

這項行動於本月15日展開至17日，執法官員分別在地毯店、扁擔飯店和商店等幾間店屋進行檢查，被扣留的外勞分別是4名印尼籍男子、15名孟加拉籍男子、15名巴基斯坦籍男子和11名印度籍男子，年齡介於30至55歲之間。

霹靂移民局局長卡瑪魯丁今日發表文告指出，根據移民局初步接到的情報，上述突擊地點被疑聘請無合法證件外勞工作，當中官員在怡保一間店屋檢查時，發現一本不屬於任何被扣留者的護照，同時護照持有人已經逾期逗留我國。

“官員向被扣留者查問時，知道護照持有人在吉靈當一間扁擔飯店工作，而根據這項情報，前往有關扁擔飯店突擊，發現這間飯店里的外籍工人並無合法證件，僱主也無法出示替外勞提出的合法工作準證申請證件。”

卡瑪魯丁表示，初步調查顯示，這些被扣留者違反1959/63年移民法令，違反的條規分別是無合法旅游證件、非法工作、逾期逗留，移民局扣留他們作進一步調查與行動。

他說，移民局將毫不妥協地繼續監督和行動，希望公眾人士向移民局提供情報，以讓該局暗中調查和採取適當行動。