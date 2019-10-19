【世界客屬第30屆懇親大會】敦馬：人工智能前進動力 惟價值觀歷久彌新







（八打靈再也19日訊）首相敦馬哈迪表示，我國正處於第四次工業革命時代，自動化、數字化、機器人技術、物聯網，人工智能等先進技術的全面發展，決定了人民的相關能力、適應性和駕馭國家前進的動力。

他是世界客屬第30屆懇親大會開幕典禮主賓，但他不克出席，主辦方是以影片方式傳達和念出他的獻詞，並透過視頻傳達祝賀。

他說，盡管有些新的變化使我們別無選擇，只能接受並迅速採取應變方式，但仍有一些價值觀和做法是不會改變的，它們經長時間的考驗而保存下來，歷久彌新。

需新想法提振經濟

他衷心希望，一切堅定不移，誠意地為客家族群和國家服務的馬來西亞客家公會聯合會，能繼續這方面的努力。他也相信，悠久歷史和忠誠正是建立在上述價值觀之上。

馬哈迪聲稱，在20年前，大馬舉辦了第15屆世界客屬懇親大會，當時他受邀擔任開幕嘉賓；20年後的今天，本屆大會的主辦權再度落在大馬，而他也再次受邀主持開幕禮。

“且不重提舊事，20年物換星移，世界經歷了幾番人事滄桑，大馬也是如此。1999年時建立一個國家所需的一些動力已變得無關緊要或過時了。人們的商業、經貿往來和其他經濟活動模式，都需有新的投入、想法和途徑來加以提振。”

首相希望，本屆大會可如上回一樣，不論是在旅游、投資、制造業和其它經濟活動方面，繼續給馬來西亞帶來好處，進而造福全體人民。

“客家人遍布全世界，無論在世界的任何角落都取得非凡成就，因為他們非常勤勞，而我國也有很多客家人，他們對大馬的經濟貢獻良多。”

逾20國3000人赴會 21傑出客家人獲獎

配合世界客屬第30屆懇親大會在我國舉行，大馬共有21名在各自領域有傑出表現的人士獲頒《馬來西亞傑出客家人獎》，以表場他們的貢獻。

本屆大會的開幕典禮和頒獎儀式在雙威度假酒店舉行，來自全球20多個國家或地區、100多個組織近3000人赴會，大會主題為 “天下客家 永續共榮”。

馬來西亞客家公會聯合會總會長兼本屆大會主席拿督張潤安說，世界客屬懇親大會始於1971年9月28日，從最初數百人與會的聯誼懇親活動，逐漸發展至今天數千鄉親參加的學術、文化、教育、慈善、經貿等多領域廣泛交流對話。

“從最初的客家社團交流平台逐漸擴展為全球客屬鄉親凝聚心力、和衷共濟的廣闊舞台，成為團結中華炎黃孫、聯絡世界各族群的全球盛典。”

本屆大會是首次頒發《全球客家事業傑出貢獻獎》及《馬來西亞傑出客家人獎》，以表彰天下卓越客家鄉賢，發揚客家精神，勉勵後進向前輩們看齊。

全球客家事業傑出貢獻獎

1 已故曾憲梓

2 吳伯雄

3 丹斯里謝富年博士

4 何僑生

5 熊德龍

馬來西亞傑出客家人獎

1 丹斯里謝富年博士

2 丹斯里皇家拿督古潤金

太平局紳

3 丹斯里拿督郭安

4 丹斯里拿督曾貴秋

5 丹斯里楊保康

6 丹斯里拿督吳德芳

7 丹斯里李愛賢

8 丹斯里管保強

9 丹斯里曾福傳

10 丹斯里拿督斯里邦里瑪

劉瑞發太平局紳

11 丹斯里劉榮華準將

12 丹斯里羅思仁

13 丹斯里陳華貴

14 丹斯里饒文傑博士

15 丹斯里曹智雄

16 丹斯里黃思華

17 拿督斯里廖中萊

18 拿督楊天培碩士

19 拿督蕭光麟醫學博士

20 胡萬鐸鄉長

21 姚森良太平局紳