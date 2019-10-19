再追錢你沒命 婦女墜投資騙局 老千黑勢力恐嚇

（蒲種19日訊）詐騙集團以旅游配套優惠誘騙一名36歲家庭主婦到活動現場了解詳情，女子抵達現場後才發現是一項投資一站式自動繳費和充值機的招商會，主辦方以每台機器每月可賺取至少8000令吉高回酬，成功說服她投資近5萬令吉。結果苦等2年仍未拿到機器，還被對方以黑幫勢力恐嚇，警告她不要再來追款，否則就讓她沒命。

來自蕉賴的女事主陳麗紅是在2017年7月投資一台一站式自動繳費和充值機，前後支付了4萬8800令吉，代理聲稱會在2個月後拿到機器，可是期限到了卻沒有下文，在催促下才發現自己被騙。

這2年來，女事主不斷向有關的公司討回投資額，可是都不成功，對方還開空頭支票給她，讓她空歡喜一場。

陳麗紅今日在民政黨雪州公共服務及投訴局主任林華正的陪同下召開記者會講述自己被騙的遭遇，並警惕大眾提防類似事件。

指可月賺8000回酬

她說，她是在2017年7月接到一通電話，指有旅游配套優惠，想邀請她到金三角一帶的一家酒店活動現場了解詳情，讓本來打算帶家人去旅行的她深感興趣，因此答應赴會。

“抵達現場後發現是一項投資活動，並不是旅游促銷活動，負責跟我們講解的經理說，這是一台可以繳付水電費、門牌稅、Astro、地稅等雜費，以及可為一觸即通卡充值的自動服務機，可以任選地方放置，一台的投資額為4萬8800令吉。”她說，對方還聲稱，如果她一次過投資2台機器，便可以獲得2萬令吉的折扣，於是她即場聯絡姐姐詢問是否有興趣投資，姐姐擔心是騙局，所以沒有投資，還勸她不要投資。

她解釋，她是被高回酬所吸引，才墜入老千的陷阱，加上主辦方在活動現場有擺放有關的機器，讓她對這項投資更有信心。

等2年未拿到機器

“經理有在活動現場跟我說公司的老板是2名印度人，其中一人有拿督斯里的頭銜，並現場指出他們是誰。”

負責接洽的經理跟女事主說，機器會在2個月到手，可是期限到時仍未拿到機器，讓女事主開始擔心，並趕緊聯絡該名經理，可是對方卻一直拖延，最後她只好聯絡售賣機器給她的代理。

該名代理告訴女事主，指公司的老板（拿督斯里）已經被警方逮捕，嚇得她馬上聯絡有關的經理，後者卻說沒有這回事，要她放心。

“拿督斯里”老闆開空頭支票

同年11月，陳麗紅基於還未拿到機器，而決定到投資公司討回投資額，該名拿督斯里的老板當場指示一名律師跟她處理退款的事宜，該名律師在退款信件上簽名，並指會在30天內把錢歸還給她，可是最後還是食言。

12月23日，女事主到該名律師的律師樓追款，對方開了一張志期為1月18日的支票給她，數額為4萬8800令吉，結果她被銀行告知，有關支票的銀行戶頭已在6個月前關閉，所以支票無法兌現。“我丈夫就派我們的司機和下屬去律師樓追款，結果他（律師）竟然出動黑社會恐嚇我們的司機和下屬，問他們要活著走還是沒命。”在追款不果下，陳麗紅決定不再跟對方糾纏下去，並在本月13日報警。

避開投資者追款 公司已人去樓空

陳麗紅說，這2年來，她曾二度到過該投資公司找該名拿督斯里討回投資額，之後相信要避開投資者追款，而偷偷搬走了。

她說，該投資公司已經人去樓空，由於沒有該名拿督斯里的聯絡號碼，所以至今仍無法找到對方的下落。

陳麗紅說，這筆近5萬令吉的投資額，是她辛苦存回來的血汗錢，如今卻一次過被老千所騙，讓她十分心痛。

她透露，在招商會上，她被告知如果她成功介紹別人來投資，每台機器可以抽取1000令吉的傭金，所幸她沒有介紹親戚朋友，否則就會連累其他人。

女事主在記者會上，出示投資公司跟她簽署的一份買賣合約，以及一張印著4天3夜旅游配套的證書。

民政黨雪州公共服務及投訴局主任林華正說，他將會協助女事主向武吉阿曼商業罪案調查組投報，希望警方可以交待案件的進展。