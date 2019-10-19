賽佳零件有市 12匪2個月偷21輛

（八打靈再也19日訊）短短兩個月在雪隆地區偷走21輛寶騰賽佳（Proton Saga）再自行分拆零件賣給車廠，12名由本地及外籍男子組成的車匪，昨日遭警方一網打盡。

八打靈再也警方是在掌握情報後，於星期三下午3時30分，在烏魯雪蘭莪第20區展開突擊偷車廠行動，將偷車集團所有嫌犯一網打盡。

警區主任莫哈末紮尼助理總監召開記者會披露，警方在行動中逮捕12名男子，分別為8名印裔男子、1名華裔男子、2名孟加拉外勞及1名印度籍男子，年齡分別介於24至50歲之間。

他說，警方初步調查顯示，車匪主要是瞄準停放路邊的賽佳汽車，然後再自行分拆汽車內的零件賣給不同車廠，賺取50令吉至數百令吉的零件費。

牟取50至數百令吉零件費

他說，嫌犯在處理完汽車後會將車骨放在車廠內，因此警方在破門時起獲多輛車的車骨等。

他說，警方相信這個集團甫活躍兩個月，在雪隆地區幹下至少30宗案件，分別為靈市地區8宗、梳邦地區4宗、十五碑地區4宗、巴生地區3宗、蕉賴地區2宗、加影地區1宗及其他。

紮尼指出，落網的嫌犯中有6人曾有罪案及毒品前科。

他說，警方援引刑事法典第379（偷竊）條文調查此案，警方已延扣嫌犯至明日助查。

“警方不排除偷車集團首腦已落網，警方目前正展開深入調查。”