關心人民市集計劃 將擴大各州各縣惠民

（笨珍19日訊）農業及農基工業部長沙拉胡丁表示，“關心人民市集計劃”（Program Bazaar Peduli Rakyat）所售賣的農產品，由於是從農民或漁民直銷，能夠低於市場價格5%至30%買到，因此當局放眼未來將之擴大至全國各州及各縣，尤其是在甘榜鄉區舉辦，讓更多人民受惠。

“我希望在未來3年至4年內，這項計劃能夠遍布全馬各鄉區，讓地方上的人民以低廉價格購買都蔬菜、農產品及食品等，減輕人民的經濟負擔。”

沙拉胡丁是於今日在柔南龜咯實叻角，為“關心人民市集計劃”推介禮後，在記者會上如是表示。

他指出，“關心人民市集計劃”是一項由聯邦農業銷售局（FAMA）、農民組織局（LPP）、大馬漁業發展局（LKIM）與相關政府機構聯合推出的計劃，旨在幫助城市及鄉區的B40低收入群體，減輕生活負擔。

價格低於市場5至30%

他說，由於此計劃是通過借用政府機構的場地，聯邦農業銷售局提供攤位設施，省下了場地租金及相關成本，因此攤主能夠以更便宜的價格將貨品銷售給消費者。

他指出，該部自去年便在全國各州推行“關心人民市集計劃”，而柔州已是第8個推行此計劃的州屬。

他表示，該部將持續改善這項計劃，包括擴大市集的攤位，通過“收入來源計劃”鼓勵人民參與農業及成為企業家，增加收入。

此外，沙拉胡丁也在市集上推介購物“歡樂時光”，一些指定農產品包括西瓜、冷剎果及鮮魚現場大拋售。

此外，在商家的贊助下，現場也免費贈送兩包1公斤裝的面粉給現場排隊守候的民眾，不到半小時內派完1000公斤。