【丘光耀漫畫風波】漫畫作家錄供 警將再傳召涉案者

（瓜雪19日訊）《互利共贏的一帶一路》漫畫作家昨天下午已經到武吉阿曼警察總部錄供，以協助該漫畫被指含有議程一事協助調查。

全國總警長丹斯里阿都哈密沒有透露錄供者的姓名，僅表示是該漫畫的作家。

他同時透露，警方接下來會再傳召涉案的1或2人到全國警察總部錄供，以進一步調查。

他也表示，警方目前還不曉得援引哪項法令調查此案，必須待另外2人的口供錄取後，再將調查報告交由副檢察司定奪。

阿都哈密今早出席馬來西亞摩哆車聯盟在雪州本查阿南廣場（dataran puncak alam）開跑的2019年重型機車VOL 4活動後如此表示。

前首相拿督斯里納吉前天（17日）在臉書發帖，指由檳州政府資助的亞洲漫畫文化館向國民中學和國民型中學派發有議程的漫畫，醜化前朝政府、他及他家人，並質問這是否是新馬來西亞的教育方針？

亞洲漫畫文化館館長丘光燿說，該館贈送約2500本《互利共贏的一帶一路》給全國的國民中學和國民型中學，近期內也會郵寄給60間獨中；那漫畫取得國家圖書館的ISBN國際書號，出版前有發過稿給國家圖書館看過。

涉淡虎被捕 12人無關政治宗教

阿都哈密重申，涉及“淡米爾之虎”恐怖組織而落網的12名人士之所以被捕，完全與政治、種族及宗教無關。

“警方是確認他們具有恐怖威脅及特徵，並且有足夠的證據，才展開逮捕行動的。”

他說，在2012年國家安全罪行（特別措施）法令（SOSMA ）下被捕的所有人士會獲得應有的權力，譬如家人探望等。

“而且現今看守監獄的警員皆受到訓練，調查工作也有科技的幫助，所以被捕的人士不會受到虐待。”

武吉阿曼政治部反恐組先後在本月10日及12日逮捕12名被指涉及“淡米爾之虎”的人士，包括森美蘭龍城區州議員古拿與馬六甲行政議員（牙力州議員）沙米納登。