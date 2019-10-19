【馬泰邊境走私視頻】總警長：兩三年前發生 官員包庇走私為舊視頻

（瓜雪19日訊）針對馬泰邊境日常用品走私活動在執法人員眼前公然進行的視頻，全國總警長丹斯里阿都哈密坦承，他無意掩蓋下屬犯下的錯誤，有關視頻是在前年及去年發生，當中部分人員已被採取行動。

阿都哈密指出，他在3周前與負責邊境的警察行動部隊的指揮官開會討論有關視頻，發現這些視頻實為舊視頻。

“武吉阿曼警察總部2014年至今，已就行為偏差的警員採取對付行動，逮捕10名警官和33名警員，他們部分受到紀律處分、降級、減薪、接受輔導和改造等。”

他指出，警方一直重視警官和警員紀律，全國廉正與標準執行部總監和全國內部安全及公共秩序部總監，也經常親自視察及監督執法工作，尤其是普通行動部隊。

他說，部分警員之所以沒有被提控上庭，是因為技術問題，即缺乏證據。

阿都哈密說，他已向內政部反映幾項提議，包括在邊境行動中心安裝閉路電視，方便執法人員監督走私活動，同時防止執法人員與犯罪集團份子之有賄賂或勾結的事件。

“警隊13萬人，但是廉正及標準執行部只占不到0.6%的警力，我也就人手不足問題想內政部反映。”

他認為，有問題的警察應繼續留在原先的部門，接受內部調查和處理以解決問題，而非調職處置。

“若一名警員在某部門犯錯，行為出現偏差，我並不鼓勵將該名警員調往別處，因為這就像是將一個垃圾丟到另一個地方，對另一個部門構成影嚮。”

他表示，任何人士若發現警員有行為偏差，歡迎提供資料舉報。