客機沖出跑道近掉海 1死11傷

（阿拉斯加19日綜合電）美國半島航空一架載有42人的客機要降落在阿拉斯加州烏納拉斯卡機場時，飛機因不明原因沖出跑道，機首已經幾乎外要掉進海中，這起意外共造成1人死亡、12人受傷，其中有2人重傷命危，正在搶救。

事發在當地周四下午，這架SAAB-Scania 2000型客機從安克拉治市起飛，準備前往荷蘭港市，其中一群乘客是高中的游泳隊。豈料飛機降落在烏納拉斯卡機場的時候，突然沖出跑道，一直到接近尾端的地方才停下，整架飛機已經傾斜，機首差點就要落入白令海中。當地的警察、交防隊和救護人員都趕往現場支援。

目前僅知死者為38歲的男子奧特曼，來自華盛頓州。而游泳隊的校方則表示，所有的隊員以及同行的職員都沒有受傷。當地醫院則指出，有12人受傷送醫，2人傷勢嚴重。

有目擊者說，事發時很大風，飛機首次著陸不成功，再次降落時沖出跑道大約150公尺，差點掉入大海。

人在現場的攝影師保林指出，看見有些乘客被從上救護車，來現場協助的還有原先要接待游泳隊的當地居民們。他指出，由於當地近日風勢過大，飛機似乎被吹到無法控制，導致降陸的區域比原先預計的還要更前面。

國家運輸安全委員會阿拉斯加區域的會長約翰遜向當地電視台表示，目前已經展開調查，也從華府派出相關人員趕來支援，目前尚無法確定飛機失事原因。