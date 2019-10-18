助查“淡虎”事件鄭國球受傳召問話

（馬六甲18日訊）針對行動黨成員被指涉嫌支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”恐怖組織而被捕一案，甲州行動黨主席鄭國球今早被傳召至甲州警察總部接受武吉阿曼政治部反恐組警方問話，協助警方調查。

據了解，被警方傳召的人士還包括沙米納登州行政議員的妻子烏瑪、助理達米蘇威及甲州綠色工藝機構行政助理達爾瑪。

鄭國球今早10時30分在數名黨員及助理的陪同下抵達甲州警察總部，隨後黨秘書楊勝利律師也抵達警察總部。

大約今午12時45分，鄭國球完成錄取口供，先行步出甲州警察總部政治部辦公室。

鄭國球較後召開記者會表示，他是昨日接獲警方的電話，要求他針對黨員涉支持斯里蘭卡“淡米爾之虎”恐怖組織而被捕一案，今日到警察總部協助調查。

“今次的調查工作，全權由武吉阿曼政治部反恐組警官負責。據我所知，今日被傳召問話的人士，還包括沙米納登的妻子烏瑪、助理達米蘇威及甲州綠色工藝機構行政助理達爾瑪。”

他說，甲州行政議員沙米納登被警方在2012年國家安全罪行（特別措施）法令扣查至今已有9天，昨日適逢沙米納登的生日，警方也獲准妻子探訪，眾人不忘委託其妻子代為給予對方擁抱，送上慰問與祝福。

他表示，同樣被扣押的還有甲州綠色工藝機構首席執行員佔德魯及馬六甲歷史城市政廳市議員蘇烈斯，至今已被警方扣押7天，週三獲准家屬探訪。

“根據烏瑪探訪沙米納登後轉述，沙米納登的情緒尚且穩定，然而對於被扣押一事感到無辜。”

對於自己今日被警方傳召問話，他表示他們會給予警方100%的配合，也呼吁警方儘快完成調查工作。

“我們並不能接受未審先判的做法，這不僅影響外人對相關人士的看法，這有欠公平。同時，對於警方採取如此激進的做法感到驚嚇。”

他希望警方若有證據就立即採取行動，不然就應該馬上放人。行動黨總部已針對此安排律師接洽，而甲州行動黨也會成立律師團配合總部律師團的工作。

他表示，目前他將暫代沙米納登州行政議員職務，他也會著手處理小印度活動事項，至於沙米納登黨務則交由秘書楊勝利、副組織秘書唐達雲及林國團代為處理。