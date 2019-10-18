【最新油價】10月19至25日 RON 97漲1仙


: 2019-10-18 17:10:00

【最新油價】10月19日至10月25日，RON 97漲價1仙，每公升2.68令吉；RON 95維持2.08令吉，柴油維持RM2.18。

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