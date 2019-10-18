【馬大學生倒校長風波】張念群：雙方接觸解決風波非觸怒 不認同馬大扣押畢業證書





（吉隆坡18日訊）教育部副部長張念群聲稱，若要和氣解決“馬大學生倒校長”風波，雙方必須接觸而非進一步觸怒；她個人並不認同校方扣押抗議畢業生的畢業證書。

她今早出席“重返學校”計劃派發物資包儀式後，受詢及馬大畢業生黃彥鉻日前在畢業典禮上舉牌促請校長辭職，並遭校方報警處理及扣押畢業證書的課題，如是回應。

她表示，該部正與雙方接洽中。她認為，若要和氣解決風波，雙方須接觸，而非觸怒（Engage and not enrage）。

詢及社青團要求馬大校長辭職的立場，她則表示，每個人都有發表看法的權利與自由。

至於是否認同校方扣押抗議畢業生的畢業證書，她聲稱：“就個人而言，不認同。”

未接馬大網頁遭駭報告

“我今尚未接獲馬大校方對其電子付費網頁遭駭客入侵的報告，因此不予置評。”

此外，張念群說明，“重返校園”計劃是教育部與馬來西亞麥當勞及麥當勞叔叔之家慈善基金會（RMHC）聯合推動的項目，旨在為B40群體的學生提供市值180令吉物資包。

她強調，此公益項目已是第3年舉行，今年的規糢最大，籌集款項超過300萬令吉，為3萬名小學生提供一套校服、一雙校鞋、一個書包及100令吉，受惠學生來自全國。

馬來西亞麥當勞董事經理阿茲米爾則說，該公司履行企業社會責任，也符合教育部9大核心成就之一，即造福低收入群體的學生。

他補充，2018年的“重返校園”計劃籌集款項達170萬令吉，造福1萬7000名學生，2017年則籌集到120萬令吉，令6000名學生受惠。