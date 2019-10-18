反貪會接數千視頻爆料 邊境走私進出“無王管







（布城18日訊）反貪委員會接獲報料者提供數千個長達數百小時錄影頻，證據確鑿揭發馬泰邊境猖獗的走私活動，視頻也進一步揭發邊境執法人員對走私活動“視若無睹”，存在“包庇”成分。

反貪委員會主席拉蒂花今日召開記者會，公布一段長11分鐘，從巴東勿剎與泰南邊境以及巴東勿剎馬泰邊境關卡所拍攝到的走私活動，顯示走私活動進入“無王管”的地步。

執法員“包庇”“視若無睹”

她披露，報料者提供的數千個錄影片段的拍攝時段是從2017年截至目前，長達兩年多，而除了巴東勿剎之外，猖獗的邊境走私活動也包括吉蘭丹及其他與泰南接壤的邊界地區。

她表示，反貪會從報料者處收到視頻，花了一段時間驗證及分析才公開，並且已經把這些存在貪污成分的視頻交由警方展開進一步必要的行動。“公開視頻也是要讓走私者知道他們的行徑已經被監視。”

不願透露視頻出處的拉蒂花說，盡管走私的物品主要為食油、白糖、面粉、洋蔥等日常食品，以及柴油、汽油和肥料、哥冬葉。雖然這些不比毒品、人口販賣、走私動物和烈酒等來得嚴重，但猖獗的走私活動卻足以威脅國家的經濟和安全。

反貪會驗證後公開視頻

她強調，這項突破，也讓大家意識到因貪污而產生的走私活動居然如此簡易的發生。

她表示，邊境的執法活動極其危險，旺吉輦的亂葬崗案就是一個例子，因此，當局必須非常謹慎處理各項證據，同時也會和其他機構如國家安全理事會共同合作來打擊走私活動。

另一方面，反貪會法證部視頻音頻部主任巴德里在放映視頻時表示，本地哥冬葉每公斤估價18令吉，可是拿到泰國出售卻可賣至一公斤100令吉，哥冬葉也因而成為走私者垂涎的走私品。“其他的走私物品也是因為大馬的價格比泰國便宜。”

他說，走私活動最猖獗的時段是邊境保安人員交班時段，也就是清晨6時至9時之間。走私活動會探子以對講機把風，走私者以車輛把走私品載到邊界後，就會以人把貨品快速的搬運到邊界籬笆，而泰國方面則有人從被剪破的籬笆接應物品，然後再人以車輛和摩多載走走私品。

巡邏車出現就暫回避

他說，走私活動會在巡邏車輛出現時，暫時回避，唯巡邏車一離開，走私活動馬上繼續。

視頻一開始，拍攝到的是邊界的保安亭。巴德里說，視頻可見走私者集聚，並在保安亭移交物品給執法人員，懷疑是行賄。

而另一個在巴東冬勿剎移民與檢疫大廈所拍攝，視頻可見走私者就直接在眾目睽睽下，把比較小件的物品交給一道籬笆間隔的接應者，行為極為猖狂，而執法人員卻似乎對這一切視若無睹，僅是信六路在一旁抽煙，有者更是在保安亭內玩手機，甚至向走私者揮手。

巴德里表示，走私者在行動結束後，會沖洗路面，以清除他們的走私痕跡。

出席記者會的尚有反貪會副主席（行動）拿督斯里阿占峇基及反貪會法證部總監胡欣。