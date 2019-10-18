80單位疑獲1MDB資金 10%同意退款

（布城18日訊）在80名懷疑涉及獲得一馬發展公司（1MDB）資金的公司和個人中，有8位個人或公司已經同意退款。

反貪會副主席拿督斯里阿占巴基今日披露，反貪會在本月7日發出的80張涉及一馬發展公司的款額的傳票通知書後，有10%或者8名個人或公司已同意退款。

“另外有40%的個人、公司、政黨和團體則對傳票不滿而要把案件帶上法庭；另有45%則反貪會作出上訴，另有3人拒絕接受傳票通知，不過，當局依然發出傳票。”

他是今日在反貪會公布邊界走私活動視頻的記者會上如此回應。反貪會是在本月初向80個個人、公司、政黨和團體發出傳票通知，追討4億2000萬令吉涉及一馬公司的款額。

他表示，反貪會將會在稍後才公布收回的總額。“目前我們無法公布，因為有些提出分期退款的要求。

對於有人質疑計算法的問題，他表示，反貪會是依據2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令來行事，因而不存在計算錯誤的情況。

劉特佐盜竊確實數額 拉蒂花：他落網才知道

反貪會主席拉蒂花說，反貪會目前只能根據整體的情況估算潛逃中的劉特佐所盜竊的一馬發展公司（1MDB）的數額，準確的數額必須在劉特佐落網後才能確認。

她是被要求回應總檢察長丹斯里湯米湯姆斯指幾乎是無法追回劉特佐所竊取的100億美元 （418億令吉）的問題如此說。

湯米所公布的這項數額，超出了先前所傳的被挪用的45億美元。