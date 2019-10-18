遭搶倒地力保斜肩包 銷售員與2匪拉扯22秒沒人施援

（吉隆坡18日訊）一名華裔銷售員在蕉賴第一花園的超市前，遭2名搶匪拉扯斜肩包，事主已躺在馬路上，雙手護著斜肩包，身體用力地往後仰，並聲嘶力竭地呼救時，匪徒仍使勁地拉扯，雙方拉扯約22秒過程中，卻沒有路人願意上前協助，結果事主無力保住財物，損失6萬令吉又身體多處受傷。

這起事件於昨晚7時15分發生，警方呼籲目擊者現身協助警方調查；搶劫過程後來被目擊者上載至社交媒體。

損失6萬多處受傷

根據視頻畫面，事主被搶躺在馬上上時，2名身穿暗色上衣的搶匪仍使勁地拉扯事主身上的斜肩包。當時周圍超過3名目擊者，可惜卻無人敢於上前阻止這一切。

後來，一名紅衣男子慢步靠近他們時，2名男子已奪走事主的斜肩包，事主無奈地坐起身來。

對此，蕉賴警區主任莫欣說，警方調查發現，這名從事銷售員的54歲事主，遭到2名華裔搶匪攫奪斜肩包，在反抗過程中跌坐在地面，最終還是被搶匪奪走裝有6萬令吉的斜肩包。事主的左右手肘及背部，在拉扯過程中受傷。

他指出，警方已援引刑事法典第395（結夥搶劫）條文展開調查。

受詢及事主為何身帶巨款，莫欣僅回應，案件的調查還在進行。

他也呼籲目擊者，若有此案情報可撥打吉隆坡警察總部熱線電話03-21159999，或蕉賴警區總部03-92845050，或03-92845051。