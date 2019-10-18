被指誣蔑倪可敏羞辱蘇丹案 納吉錄供逾1小時

（吉隆坡18日訊）被指誣蔑國會下議院副議長倪可敏就撤除雙語路牌事件羞辱雪州蘇丹的前首相拿督斯裡納吉，今早在代表律師陪同下到武吉阿曼錄供逾1小時。納吉稱，他這次是以證人的身份前來協助警方的調查，而他也給予警方全面的配合與合作。

納吉是於今天早上11時抵達武吉阿曼警察總部，較後在中午12時40分離開時，在警察總部外停留接受媒體的訪問時說，他被錄供逾1小時，警方提出的問題包括他發佈有關貼文的目的，以及他對該貼文的看法等等。

不過，他指出，基於案件還在調查中，因此他不便透露太多詳情。至於調查結果如何，就交由警方去評估和定奪。

納吉也說，有關這起案件的錄供程序已經完成，因此他不會就這起案件被二度傳召助查。

另外，納吉在抵達警察總部前曾在臉書發帖，堅持否認誣蔑倪可敏，並稱會將資料和證據交給警方以示證明。

納吉前往武吉阿曼錄供時，他的支持者包括巫統最高理事拿督洛曼在內逾20人，隨後也陸續抵達警察總部外，以行動支持納吉。儘管中途下起雨，也無阻這些支持者的熱心，與媒體一起冒雨留守。

納吉下車受訪時，在場支持者隨即高喊“Hidup Najib”（復興納吉）。

雪州蘇丹於7月初頒布諭令撤除雙語路牌，引起一些網民不滿在網絡抨擊行動黨沒有出面反對，臉書專頁“救世黃鴨”版主陳耀祖隨後於7月11日在臉書發帖反駁，但這則帖文的內容和貼圖上個月30日出現在“倪可敏超級粉絲俱樂部”臉書專頁，引起風波。

納吉隨後在其臉書專頁指控倪可敏就雪州雙語路牌課題羞辱雪州蘇丹和煽動網民，但倪可敏否認和有關臉書專頁有關，之後也報案要求警方徹查。