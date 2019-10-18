餐館禁煙 明年起執法 李文材提醒業者遵守條例

（吉隆坡18日訊）距離2020年尚有不到3個月的時間，衛生部副部長李文材要提醒國內所有餐館業者，衛生部執法人員將從明年1月1日開始，正式對餐館禁煙措施展開執法行動。

他在主持第16屆亞太糖尿病肢體問題大會和2019年第二屆全球創傷大會開幕後受詢及衛生部的禁煙措施進展時回應說，大部份的餐館業者都遵守衛生部條例，即在餐館內張貼禁煙海報，借此告誡食客有關措施。

他說，據衛生部數據，該部的派執法人員從今年1月1日起，總共在國內檢查了13萬6669間餐館。當中沒遵照指示張貼禁煙海報的餐館共有2萬7231間，而執法人員向餐館業者所開出的警告信為3萬零858張，開給煙客的警告信則是3627張。

“衛生部已給予業者和煙民一年時間勸導，目前在全國展開的教育性宣導和執法工作仍在持續，希望在明年1月正式執法後，會有更多業者和食客遵守條例。”

此外，針對霹靂州一名男子最近在霹靂州被確診感染寨卡（Zika）病毒一事，同樣出席大會的衛生總監拿督諾希山則說明，有關病例經衛生部查證，證實該男子是在本地感染，而非從外國感染。

他表示，我國首宗寨卡病毒是在1969年於彭亨州文冬區被發現，多年來都沒增加太多案例。

他強調，衛生部正查實有關病例，以便找出寨卡病毒源頭。當局要確定此個案是病人被黑斑蚊叮咬，抑或是因為其它因素。

“衛生部高度重視此個案，並已採取相關後續行動。”

大馬創傷協會主席兼大會主席哈里克里斯南也出席上述大會。