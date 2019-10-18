浮羅人不安 治安差 又一宗





（檳城18日訊）平靜小鎮浮羅山背治安不靖，今日凌晨又有一間靠近山區住宅遭4名印尼劫匪洗劫，引起當地居民人心惶惶。根據警方調查，今年檳城已發生16宗入屋搶劫案，不排除這批劫匪，可能是來自印尼惡名昭彰的異鄉匪黨（Geng Rantau）又再死灰復燃。

根據資料，這批印尼匪黨擅長在森林埋伏，且狡兔三窟，都以靠近山區住宅為搶劫目標，並往來山中小徑逃避追捕，數年來曾經在檳城、霹靂、雪蘭莪及柔佛等地方犯下無數罪案，但每次被警方追捕及殲滅黨羽之後，又組織新一批匪黨捲土重來。

2018年11月10日凌晨5時，檳島東北區警方在丹絨武雅珍珠山樹林內，殲滅3名印尼劫匪後，這批匪黨便消聲匿跡。詎料今年10月截至17日，檳島一連發生8宗入屋搶劫案，損失金額超過35萬令吉，而其中5宗案件是發生浮羅山背靠山住宅區。

闖半獨立式 搶2.3萬元財物

當警方加強巡邏時，這批匪黨卻有恃無恐於今日凌晨3時半再次犯案，持刀闖入浮羅山背新巴剎旁靠山住宅區一間半獨立式住家，制伏屋主的75歲母親、妻子及年幼兒子後，劫走2萬3000令吉財物，其中包括1萬令吉現款。

檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭指出，今年檳城發生13宗入屋搶劫案後，警方已展開針對性的異鄉行動（Ops Rantau）取締外籍犯罪人士。他說，警方相信4名嫌犯來自印尼，並且曾經在檳城工作，之後其中一人策劃大茶飯，招攬同鄉一起犯案。

警已有數追緝方案

“警方已有幾個追緝方案，包括嘗試透過受害者描述完成嫌犯拼圖，也會盤問曾涉及同類型案件並正在監牢服刑的囚犯，以掌握這批嫌犯的個人背景。”

他今日在檳州總警局主持防範罪案及社區安全組主任移交職權儀式後在記者會上說，根據這批匪黨造案手法，都是靠近山區或偏闢的地方，比如以前發生在植物園傑瑟頓路的入屋搶劫案，匪黨容易躲藏山上，也多數在接近清晨時刻幹案。

他說，近日浮羅山背及市區發生入屋搶劫，匪徒都會留下手套等物品，警方已將這些物品交給相關部門檢驗，警方也會特別留意巴士站、外籍人士出沒的地方，希望民眾有任何資料都可提供給警方或聯絡警方。

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