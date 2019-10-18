浮羅人不安 治安差 又一宗

（檳城18日訊）平靜小鎮浮羅山背治安不靖，今日凌晨又有一間靠近山區住宅遭4名印尼劫匪洗劫，引起當地居民人心惶惶。根據警方調查，今年檳城已發生16宗入屋搶劫案，不排除這批劫匪，可能是來自印尼惡名昭彰的異鄉匪黨（Geng Rantau）又再死灰復燃。
根據資料，這批印尼匪黨擅長在森林埋伏，且狡兔三窟，都以靠近山區住宅為搶劫目標，並往來山中小徑逃避追捕，數年來曾經在檳城、霹靂、雪蘭莪及柔佛等地方犯下無數罪案，但每次被警方追捕及殲滅黨羽之後，又組織新一批匪黨捲土重來。
2018年11月10日凌晨5時，檳島東北區警方在丹絨武雅珍珠山樹林內，殲滅3名印尼劫匪後，這批匪黨便消聲匿跡。詎料今年10月截至17日，檳島一連發生8宗入屋搶劫案，損失金額超過35萬令吉，而其中5宗案件是發生浮羅山背靠山住宅區。
闖半獨立式 搶2.3萬元財物
當警方加強巡邏時，這批匪黨卻有恃無恐於今日凌晨3時半再次犯案，持刀闖入浮羅山背新巴剎旁靠山住宅區一間半獨立式住家，制伏屋主的75歲母親、妻子及年幼兒子後，劫走2萬3000令吉財物，其中包括1萬令吉現款。
檳州總警長拿督納仁納沙卡蘭指出，今年檳城發生13宗入屋搶劫案後，警方已展開針對性的異鄉行動（Ops Rantau）取締外籍犯罪人士。他說，警方相信4名嫌犯來自印尼，並且曾經在檳城工作，之後其中一人策劃大茶飯，招攬同鄉一起犯案。
警已有數追緝方案
“警方已有幾個追緝方案，包括嘗試透過受害者描述完成嫌犯拼圖，也會盤問曾涉及同類型案件並正在監牢服刑的囚犯，以掌握這批嫌犯的個人背景。”
他今日在檳州總警局主持防範罪案及社區安全組主任移交職權儀式後在記者會上說，根據這批匪黨造案手法，都是靠近山區或偏闢的地方，比如以前發生在植物園傑瑟頓路的入屋搶劫案，匪黨容易躲藏山上，也多數在接近清晨時刻幹案。
他說，近日浮羅山背及市區發生入屋搶劫，匪徒都會留下手套等物品，警方已將這些物品交給相關部門檢驗，警方也會特別留意巴士站、外籍人士出沒的地方，希望民眾有任何資料都可提供給警方或聯絡警方。
老婦喊救命也挨打
印尼匪黨行事猖獗，連75歲老婦喊救命也挨拳。
檳島西南區警區主任安峇拉甘說，這批匪黨今日凌晨闖入浮羅一住宅犯案時，還拳打了喊救命的屋主母親。
他說，屋主母親當時正好起床泡奶給孫子，詎料撞上匪徒闖入屋。
他說，西南區警方已向檳州警方尋求支援，同時加強巡邏，希望當地居民小心門戶，若碰上該批匪徒，馬上撥打警方熱線。
本報記者今早到現場採訪時，西南區警方動員數十人，全副武裝持鎗漏夜上山進行大搜捕，至中午結束行動仍一無所獲。
案發當時屋主沒有在家，之後已趕回家，屋主夫妻倆整夜協助警方調查工作，已疲憊不堪而婉絕受訪。
截至目前，西南區共發生6宗入屋搶劫，損失超過7萬3000令吉，其中一名華裔屋主為保命，從一樓窗戶跳下摔斷腿。
檳東北區10月3入屋搶劫
檳島東北區警區主任再曼尼說，10月東北區共發生3宗入屋搶劫，損失超過30萬令吉。
他說，4名蒙面匪徒入屋後，將屋主捆綁，並將屋內的金飾及現金等貴重物品劫走。
“過程中屋主沒有受傷，而警方相信4名劫匪與近日在浮羅山背幹案的劫匪為同一組人，目前警方還在調查當中。”
清晨發現庭院東西凌亂 方錫希也中招
檳州中元聯合會執行顧問方錫希說，最近發生在浮羅山背入屋搶劫案，他也在前日凌晨中招，慶幸劫匪潛入後無法得逞，便把昂貴的腳車丟在一旁。
“我是清晨開門發現家前院子東西凌亂，昂貴的腳車也被移至籬笆旁，相信是劫匪偷不走的結果。”
他相信劫匪是有組織性，但可能不是同一批黨徒，因此希望警方加強當地巡邏。
住在浮羅阿依埔底新市鎮的方錫希，也曾在9年前住家失竊損失3萬令吉財物。
他說，他居住當地已有12年，第3年住宅便失竊，之後他安裝了閉路電視和警鐘，可惜事隔太久，如今閉路電視已無操作，警鐘也沒有電池。如今劫案連連，昨日他才趕緊尋求技工修復警報系統。
“我們這區原有成立睦鄰巡邏隊，但基於成員都是樂齡者，巡視一陣子大家也頂不住，久了便散了。後來發展商有提供輔警，遺憾巡邏員只是草率巡邏，無法效益。”
他希望警方與發展商關注，他已向警方和輔警中心反映此事，加強防措。
“我和妻子羅月清經常出國，我擔心把女兒一個人留下會有安全顧慮，尤其我家已2次進賊，我已經交代家人晚上必須開燈防範。”