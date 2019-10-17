敦馬：非每個人購買 未制定飛行車安全條規

（吉隆坡17日訊）盡管企業發展部長拿督斯里禮端指大馬首個飛行車原型會在今年杪前面世，不過，首相敦馬哈迪表示尚未擬定相關的法令和安全條規，況且也不是每個人都有能力駕駛和購買飛行車。

他今日為《2019年至2030年國家交通政策》主持推介禮後受詢時說，截至目前為止，政府還沒有制定飛行車安全條規。

“試想想，現在很多人都在討論飛行車，但如果每個人都駕駛飛行車，那不就會引起空中的交通阻塞？警察也開飛行車執法，那不就引發問題嗎？ ”

他說，即便是歐洲和美國也打造飛行車，但使用上卻是另外一回事。

詢及聯合國代表批評大馬的飛行車計劃會制造污染，而在大馬交通政策強調永續發展之際，飛行車是否可行問題，首相說，大馬一般都會考量任何勸告，政府會進行測試後確定其勸告的對錯。

針對既然大馬的鐵路未被善用，政府會否停止飛行車計劃，著重於發展鐵路計劃問題，首相說：“飛行車是有朝一日我們會駕駛的車，而不是今天。”

他說，今天已有了無人機，無人機也發展成可以運載更重的物品，他調侃記者說：“或許有一天你可以駕駛無人機。“

記者回應那很冒險，首相回應說，無人機是很安全的。

續推展柔新捷運系統

馬哈迪說，希盟政府將會繼續推展柔新捷運系統（RTS）計劃，至於隆新高鐵計劃則會推遲2年。

他說，大馬在落實柔新捷運計劃方面需要一些時間，而高鐵計劃成本太高，政府當前沒有承建的能力。

他說，由於希盟政府接管了前朝政府所拖欠的數百億令吉的欠債，政府只能用稅收來償債。

“如果沒有這樣的債務，計劃已經開跑了。”

針對政府是否接受柔佛蘇丹的土地獻議問題，他表示會稍後公布。

大馬已向新加坡支付逾60萬新元（約200萬令吉），作為延遲計劃的費用。兩國將會建設4公里長的鐵路銜接新山至新加坡兀蘭，每小時載客量達1萬人。

這項計劃原定於今年動工，並於2024年12月竣工，以解決馬新兩國日常交通阻塞問題。