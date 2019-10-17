【馬大生畢業禮舉牌抗議】魏家祥：不認同黃彥鉻舉動 校長種族論才是風波導因

（吉隆坡17日訊）馬華總會長拿督斯里魏家祥說，他不認同馬來亞大學校長阿都拉欣在馬來人尊嚴大會上發表種族言論，而這也是“倒校長風波”的真正導因。

但他也表明，儘管大學生享有言論自由，他並不認同畢業生在神聖的畢業典禮上“製造插曲”。

魏家祥也是亞依淡區國會議員；他於今日在國會走廊說，作為一名學術人員，以及是馬來西亞最優秀大學的校長，阿都拉欣理應在看待國家問題及發表言論時有所高度。

校長應站高度看問題

他認為，學生對馬大校長狹隘的種族言論有所反應是自然不過的事，至於學生是否應該選擇在神聖的畢業典禮舞台上作出這樣的舉動，則需再三斟酌。

“這是一個神聖的儀式，馬來諺語說'寧願孩子死，風俗不可亡'（ Biar mati anak, jangan mati adat ），馬來人是這樣想的。我國多元種族，就有這種文化，要尊重儀式，就像教堂裡不可喧鬧，一樣的道理。

“我不認同（畢業生）這樣的作法。更關鍵的是，大學是由教育部所管轄，為什麼教育部長和副部長至今未發表言論？球在他們腳下，你讓它繼續燃燒，只會越演越烈。

失望正副教長未評論

魏家祥坦言，對政府領袖，尤其是馬智禮和張念群感到失望，他們應該發言，這是他們管轄的部分。

他認為，不能讓這事件繼續發展到不可收拾。當整個事情矯枉過正，就會失去控制。

他指出，馬大校長發表種族言論是這起風波的導因，教育部必須對這類事件保持敏感，

並應該即刻採取行動及執行應急措施，不能以為沈默就會令事件逐漸平息或得到解決。

“據聞馬大校方要取消有關學生的畢業證書，行動黨向來提倡公平、公義和言論自由，這起事件正好考驗他們的智慧。”

“一個人花了幾年讀書，然後就因為這個小插曲，把他過去幾年的努力當作白費，這樣合理嗎？是行動黨所說的公義嗎？不要再靜靜了，今天你是掌權者，你（張念群）也是教育部的第二號人物，為什麼避而不談？”

更應解決風波導因

詢及馬大畢業生黃彥鉻在畢業典禮上要求校長下台的舉動背後是否擁有政治意圖，魏家祥說，他沒有興趣知道有誰在背後主導，風波的導因才是更應該解決的事情。

“學術人員發表言論時，應該要更廣義地看，對國家議題作出客觀評價，以及刻畫出所謂的願景，可惜他（馬大校長）在尊嚴大會上沒有做到，所以我完全不認同馬大校長所發表的言論。

“至少我比希盟任何一個部長都敢直接表明我不認同。我不認同畢業生在畢業典禮上的作法，但他所講的東西，整個導因，他不認同這個校長的言論，我卻認同。”