馬來黨須團結領導馬來人 禮端否認曾向希山建議

（吉隆坡17日訊）土著團結黨最高理事拿督斯里禮端尤索夫否認曾向巫統前副主席拿督斯里希山慕丁，建議馬來政黨必須團結以領導馬來人。

《新海峽時報》報導，希山慕丁是因為禮端尤索夫的建議，才會想要成立沒有民主行動黨和國家誠信黨的聯合政府。

對此，也是企業發展部長的禮端尤索夫在國會走廊受詢時，反問“我沒有，我有向希山慕丁提出建議嗎？”

他說，有很多人針對團結提出建議，包括如何讓各個種族團結，而“共享繁榮”的願景已經清楚說明馬來西亞人必須團結，而不是由不同的團體去團結馬來西亞人。

“這是我個人的看法，不代表任何單位的立場，其實願景、政策都已非常清楚說明了。”

“我們常常針對如何讓馬來西亞人團結一致進行討論，有關'馬來人必須團結以領導馬來人'，我們應該正面看待這件事，因為馬來人不能分裂，唯有團結才能領導馬來西亞。”

另一方面，希盟秘書處主席拿督賽富丁說，希盟政府將會確保我國是“多元種族的DNA”的政治環境。

至於希山慕丁說其文章無關種族政治，他則表示他較早時已經有充分回應。

較早時，希盟四黨總秘書和組織秘書警告希山慕丁和他的盟友，停止他們建議組成排除行動黨及國家誠信黨政府的企圖心。

希山慕丁於昨天在國會走廊受詢時，否認他要排除行動黨及國家誠信黨組政府的企圖，以及釋放種族政治的訊息。